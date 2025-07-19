https://ria.ru/20250719/pisatel-2030119605.html

Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО

Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО - РИА Новости, 19.07.2025

Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО

Бойцы специальной военной операции читают много разных книг, в том числе и о войне, такие произведения нужны как на фронте, так и в госпиталях, сообщил в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:25:00+03:00

2025-07-19T10:25:00+03:00

2025-07-19T10:25:00+03:00

общество

россия

олег рой

российский книжный союз

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бойцы специальной военной операции читают много разных книг, в том числе и о войне, такие произведения нужны как на фронте, так и в госпиталях, сообщил в интервью РИА Новости писатель Олег Рой. "Пацаны читают, читают много, читают о войне. У них всегда есть место книгам. Там разноименная литература: есть и русская, и зарубежная классика, и какие-то стихи, даже детские книги. Это все присутствует. Но книги о войне тоже всегда есть", - сказал он. По его словам, бойцы перечитывают эти книги: они ищут себя в тех подвигах, сравнивают с собой. "Много читают и в госпиталях. Мы с (президентом Российского книжного союза, бывшим премьер-министром России) Сергеем Вадимовичем Степашиным не раз занимались вопросом создания в госпиталях стационарных больших библиотек. Пока в целом не получается. Где-то выходит, где-то - нет", - рассказал Рой.

https://ria.ru/20250719/kniga-2030119474.html

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общество, россия, олег рой, российский книжный союз