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Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО - РИА Новости, 19.07.2025
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10:25 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/pisatel-2030119605.html
Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО
Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО - РИА Новости, 19.07.2025
Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО
Бойцы специальной военной операции читают много разных книг, в том числе и о войне, такие произведения нужны как на фронте, так и в госпиталях, сообщил в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:25:00+03:00
2025-07-19T10:25:00+03:00
общество
россия
олег рой
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бойцы специальной военной операции читают много разных книг, в том числе и о войне, такие произведения нужны как на фронте, так и в госпиталях, сообщил в интервью РИА Новости писатель Олег Рой. "Пацаны читают, читают много, читают о войне. У них всегда есть место книгам. Там разноименная литература: есть и русская, и зарубежная классика, и какие-то стихи, даже детские книги. Это все присутствует. Но книги о войне тоже всегда есть", - сказал он. По его словам, бойцы перечитывают эти книги: они ищут себя в тех подвигах, сравнивают с собой. "Много читают и в госпиталях. Мы с (президентом Российского книжного союза, бывшим премьер-министром России) Сергеем Вадимовичем Степашиным не раз занимались вопросом создания в госпиталях стационарных больших библиотек. Пока в целом не получается. Где-то выходит, где-то - нет", - рассказал Рой.
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РИА Новости
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общество, россия, олег рой, российский книжный союз
Общество, Россия, Олег Рой, Российский Книжный Союз
Писатель рассказал, какие книги читают бойцы СВО

Писатель Рой: бойцы СВО читают много разных книг, в том числе и о войне

© Getty Images / Kristina StrasunskeПолка с книгами
Полка с книгами - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / Kristina Strasunske
Полка с книгами. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бойцы специальной военной операции читают много разных книг, в том числе и о войне, такие произведения нужны как на фронте, так и в госпиталях, сообщил в интервью РИА Новости писатель Олег Рой.
"Пацаны читают, читают много, читают о войне. У них всегда есть место книгам. Там разноименная литература: есть и русская, и зарубежная классика, и какие-то стихи, даже детские книги. Это все присутствует. Но книги о войне тоже всегда есть", - сказал он.
По его словам, бойцы перечитывают эти книги: они ищут себя в тех подвигах, сравнивают с собой.
"Много читают и в госпиталях. Мы с (президентом Российского книжного союза, бывшим премьер-министром России) Сергеем Вадимовичем Степашиным не раз занимались вопросом создания в госпиталях стационарных больших библиотек. Пока в целом не получается. Где-то выходит, где-то - нет", - рассказал Рой.
Олег Рой - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО
Вчера, 10:23
 
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