Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана назвали хрупким перемирие с Израилем - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 19.07.2025 (обновлено: 21:18 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/peremirie-2030149453.html
В МИД Ирана назвали хрупким перемирие с Израилем
В МИД Ирана назвали хрупким перемирие с Израилем - РИА Новости, 19.07.2025
В МИД Ирана назвали хрупким перемирие с Израилем
Перемирие между Ираном и Израилем после 12-дневной войны является хрупким, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству CGTN. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:52:00+03:00
2025-07-19T21:18:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
аббас аракчи
казем джалали
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030021571_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cd7af04c2fb83287419ea30e0b8caed3.jpg
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Перемирие между Ираном и Израилем после 12-дневной войны является хрупким, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству CGTN. "Перемирие, конечно, хрупкое. Причина тому очевидна. Я считаю, нет ни одного прекращения огня, заключенного Израилем, у Израиля в этом плане очень плохая репутация", - приводит слова Аракчи агентство. Министр добавил, что Тегеран не стремится к войне, но очень осторожен и полностью готов к тому, что режим прекращения огня может быть нарушен. Аракчи также отметил, что Иран может вернуться к переговорам по ядерной сделке с США, если Вашингтон оставит в стороне военные методы и изъявит действительное желание вести переговоры, решая проблему дипломатическим путем, а также восполнит нанесенный ударами по ядерным объектам Ирана ущерб. Как накануне заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали, Тегеран надеется, что Израиль не будет более помышлять о нападении на Иран. Он подчеркнул, что в случае атаки исламская республика даст ответ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250706/iran-2027467768.html
https://ria.ru/20250718/iran-2030020085.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030021571_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3da24368bb1478adab9306fb75580aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, казем джалали, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Казем Джалали, Дональд Трамп
В МИД Ирана назвали хрупким перемирие с Израилем

Аракчи: перемирие между Ираном и Израилем после 12-дневной войны хрупкое

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Перемирие между Ираном и Израилем после 12-дневной войны является хрупким, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству CGTN.
"Перемирие, конечно, хрупкое. Причина тому очевидна. Я считаю, нет ни одного прекращения огня, заключенного Израилем, у Израиля в этом плане очень плохая репутация", - приводит слова Аракчи агентство.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Эксперт рассказал, что было истинной причиной ударов США и Израиля по Ирану
6 июля, 10:51
Министр добавил, что Тегеран не стремится к войне, но очень осторожен и полностью готов к тому, что режим прекращения огня может быть нарушен.
Аракчи также отметил, что Иран может вернуться к переговорам по ядерной сделке с США, если Вашингтон оставит в стороне военные методы и изъявит действительное желание вести переговоры, решая проблему дипломатическим путем, а также восполнит нанесенный ударами по ядерным объектам Ирана ущерб.
Как накануне заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали, Тегеран надеется, что Израиль не будет более помышлять о нападении на Иран. Он подчеркнул, что в случае атаки исламская республика даст ответ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Тегеран - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Иране рассказали о проблемах с питьевой водой
18 июля, 17:19
 
В миреИранИзраильСШААббас АракчиКазем ДжалалиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала