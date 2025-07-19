https://ria.ru/20250719/pavodok-2030319225.html

В пострадавших от паводка селах Якутии начал спадать уровень воды

В пострадавших от паводка селах Якутии начал спадать уровень воды - РИА Новости, 21.07.2025

В пострадавших от паводка селах Якутии начал спадать уровень воды

Спад уровня воды отмечается в пострадавших от паводка селах Якутии, всего подтоплено девять населенных пунктов в трех районах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-19T08:59:00+03:00

2025-07-19T08:59:00+03:00

2025-07-21T00:01:00+03:00

происшествия

момский район

айсен николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Спад уровня воды отмечается в пострадавших от паводка селах Якутии, всего подтоплено девять населенных пунктов в трех районах, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения. "Продолжается спад уровня воды в подтопленных от паводка населенных пунктах Якутии. На данный момент в Оймяконском районе наблюдается спад воды от 2 до 24 сантиметров, в селе Хонуу Момского района спад воды за последние сутки составил 39 сантиметров, в селе Соболоох вода полностью ушла с двух дворовых участков, в Буор-Сысы все объекты освобождены от воды. В селе Куберганя Абыйского района за два часа, с 08.00 до 10.00 часов, уровень воды снизился на один сантиметр", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Айаала Вензеля. По его словам, на сегодняшний день в пострадавших районах задействованы 264 человека и 79 единиц техники, включая силы МЧС, спасателей и дорожных служб. "По данным метеорологов, в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди и грозы, но значительного ухудшения ситуации не прогнозируется", - добавил Вензель. Ранее глава республики Айсен Николаев ввел режим ЧС регионального характера. Подтопленными остаются свыше 230 жилых домов.

https://ria.ru/20250716/jakutija-2029372969.html

момский район

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Наталья Макарова

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Работа спасателей в затопленных районах Якутии В Якутии снижается уровень воды в бассейне реки Индигирка. В 5 населенных пунктах Оймяконского, Момского и Абыйского районов освободились от воды 140 дворовых территорий, в том числе 32 жилых дома. Остаются подтопленными 99 дворовых территорий, в том числе 62 жилых дома и участок дороги. 2025-07-19T08:59 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, момский район, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)