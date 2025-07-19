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Немцы против закрытия партии "Альтернатива для Германии", показал опрос - РИА Новости, 19.07.2025
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15:52 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/opros-2030157767.html
Немцы против закрытия партии "Альтернатива для Германии", показал опрос
Немцы против закрытия партии "Альтернатива для Германии", показал опрос - РИА Новости, 19.07.2025
Немцы против закрытия партии "Альтернатива для Германии", показал опрос
Более половины опрошенных жителей ФРГ выступают против запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), об этом свидетельствуют данные соцопроса... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:52:00+03:00
2025-07-19T15:52:00+03:00
в мире
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фридрих мерц
алиса вайдель
тино крупалла
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Более половины опрошенных жителей ФРГ выступают против запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), об этом свидетельствуют данные соцопроса института Allensbach, опубликованные в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Согласно результатам исследования, 52% опрошенных считают, что АдГ не следует запрещать, тогда как идею запрета поддерживают лишь 27%. Особенно резко против выступают жители восточной части Германии - две трети респондентов. Основной довод опрошенных - даже при запрете АдГ быстро появится новая партия с похожими взглядами. Отмечается, что 67% западных и 88% восточных немцев лично знают сторонников АдГ, что снижает поддержку запретительных мер. Кроме того, многие полагают, что партии, добивающиеся запрета АдГ, в первую очередь хотят избавиться от проблемного конкурента, который стал для них слишком сильным. По данным издания, потенциал поддержки АдГ вырос с 22% в 2023 году до 33% в 2025 году, особенно в восточных землях (47%). Исследование проводилось с 4 по 16 июля 2025 года, в нём приняли участие 1054 человека. Погрешность не указана. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В начале мая 2025 года ведомство объявило АдГ правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволяет расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократии. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Спустя несколько дней ведомство приостановило действие присвоенного ранее партии статуса. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
https://ria.ru/20250704/frg-2027302260.html
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в мире, германия, саксония, тюрингия, фридрих мерц, алиса вайдель, тино крупалла, хдс/хсс
В мире, Германия, Саксония, Тюрингия, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Тино Крупалла, ХДС/ХСС
Немцы против закрытия партии "Альтернатива для Германии", показал опрос

Allensbach: жители ФРГ против закрытия партии "Альтернатива для Германии"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРейхстаг в Берлине, Грмания
Рейхстаг в Берлине, Грмания - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рейхстаг в Берлине, Грмания. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Более половины опрошенных жителей ФРГ выступают против запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), об этом свидетельствуют данные соцопроса института Allensbach, опубликованные в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Согласно результатам исследования, 52% опрошенных считают, что АдГ не следует запрещать, тогда как идею запрета поддерживают лишь 27%. Особенно резко против выступают жители восточной части Германии - две трети респондентов.
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Основной довод опрошенных - даже при запрете АдГ быстро появится новая партия с похожими взглядами. Отмечается, что 67% западных и 88% восточных немцев лично знают сторонников АдГ, что снижает поддержку запретительных мер.
Кроме того, многие полагают, что партии, добивающиеся запрета АдГ, в первую очередь хотят избавиться от проблемного конкурента, который стал для них слишком сильным.
По данным издания, потенциал поддержки АдГ вырос с 22% в 2023 году до 33% в 2025 году, особенно в восточных землях (47%).
Исследование проводилось с 4 по 16 июля 2025 года, в нём приняли участие 1054 человека. Погрешность не указана.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В начале мая 2025 года ведомство объявило АдГ правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволяет расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократии. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Спустя несколько дней ведомство приостановило действие присвоенного ранее партии статуса.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
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В миреГерманияСаксонияТюрингияФридрих МерцАлиса ВайдельТино КрупаллаХДС/ХСС
 
 
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