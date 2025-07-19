Немцы против закрытия партии "Альтернатива для Германии", показал опрос
Allensbach: жители ФРГ против закрытия партии "Альтернатива для Германии"
Рейхстаг в Берлине, Грмания. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Более половины опрошенных жителей ФРГ выступают против запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), об этом свидетельствуют данные соцопроса института Allensbach, опубликованные в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Согласно результатам исследования, 52% опрошенных считают, что АдГ не следует запрещать, тогда как идею запрета поддерживают лишь 27%. Особенно резко против выступают жители восточной части Германии - две трети респондентов.
Основной довод опрошенных - даже при запрете АдГ быстро появится новая партия с похожими взглядами. Отмечается, что 67% западных и 88% восточных немцев лично знают сторонников АдГ, что снижает поддержку запретительных мер.
Кроме того, многие полагают, что партии, добивающиеся запрета АдГ, в первую очередь хотят избавиться от проблемного конкурента, который стал для них слишком сильным.
По данным издания, потенциал поддержки АдГ вырос с 22% в 2023 году до 33% в 2025 году, особенно в восточных землях (47%).
Исследование проводилось с 4 по 16 июля 2025 года, в нём приняли участие 1054 человека. Погрешность не указана.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В начале мая 2025 года ведомство объявило АдГ правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволяет расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократии. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Спустя несколько дней ведомство приостановило действие присвоенного ранее партии статуса.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
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