https://ria.ru/20250719/opasnost-2030212739.html
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:56:00+03:00
2025-07-19T23:56:00+03:00
2025-07-19T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Тамбовская область): Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250130/trevoga-1996506613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: на территории Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников