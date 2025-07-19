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В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников
В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:45:00+03:00
2025-07-19T22:45:00+03:00
2025-07-19T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого МР (муниципального района)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили в Ельце и Елецком районе Липецкой области