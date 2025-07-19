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В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:45 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/opasnost-2030207663.html
В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников
В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:45:00+03:00
2025-07-19T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
беспилотники
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. &quot;Объявлен красный уровень &quot;Угроза атаки БПЛА&quot; для города Елец и Елецкого МР (муниципального района)&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250719/bpla-2030204497.html
елец
липецкая область
украина
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили в Ельце и Елецком районе Липецкой области

© Фото : Администрация городского округа город ЕлецГород Елец
Город Елец - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Администрация городского округа город Елец
Город Елец. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону.
«

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого МР (муниципального района)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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Специальная военная операция на УкраинеЕлецЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныУкраинаБеспилотники
 
 
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