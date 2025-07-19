https://ria.ru/20250719/ogranicheniya-2030088459.html
В Шереметьево ввели ограничения на выпуск самолетов
В Шереметьево ввели ограничения на выпуск самолетов - РИА Новости, 19.07.2025
В Шереметьево ввели ограничения на выпуск самолетов
Временные ограничения введены в "Шереметьево" на выпуск воздушных судов, аэропорт только принимает рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T01:11:00+03:00
2025-07-19T01:11:00+03:00
2025-07-19T01:13:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_262a26978525464bd9c9ea9956a10ea7.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены в "Шереметьево" на выпуск воздушных судов, аэропорт только принимает рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Шереметьево". Введены временные ограничения на выпуск воздушных судов. Аэропорт только принимает рейсы", - написал он в Telegram-канале.Кореняко добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250718/domodedovo-2030081460.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b3b05e339dfc9991d6488956cbc60f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В Шереметьево ввели ограничения на выпуск самолетов
Росавиация: в Шереметьево ввели ограничения на выпуск самолетов