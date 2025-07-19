https://ria.ru/20250719/ogranicheniya-2030086098.html

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 19.07.2025

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:35:00+03:00

2025-07-19T00:35:00+03:00

2025-07-19T00:35:00+03:00

артем кореняко

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Кореняко добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250718/domodedovo-2030081460.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем кореняко, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)