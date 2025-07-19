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Число погибших у центров гумпомощи в Газе возросло до 30 человек

Число погибших у центров гумпомощи в Газе возросло до 30 человек - РИА Новости, 19.07.2025

Число погибших у центров гумпомощи в Газе возросло до 30 человек

Более 30 человек погибли от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи на юге сектора Газа в субботу, десятки получили ранения, говорится в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:50:00+03:00

2025-07-19T11:50:00+03:00

2025-07-19T11:50:00+03:00

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МОСКВА, РИА Новости. Более 30 человек погибли от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи на юге сектора Газа в субботу, десятки получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения палестинского полуэксклава. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на местные медицинские источники о 12 погибших и около 100 пострадавших у центра под управлением "Гуманитарного фонда Газы" (GHF) между городами Хан-Юнис и Рафах. "В медицинский комплекс Насера с утра субботы поступили тела 32 погибших, а также десятки пострадавших в результате атак оккупационных сил у американских центров распределения гумпомощи на юге сектора Газа", - говорится в заявлении. Согласно релизу, медицинские бригады также фиксируют "заметный рост смертности населения в результате голода и недоедания". По данным минздрава, число палестинцев, погибших от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи с начала их работы 27 мая, превысило 870 человек, пострадали более 5 тысяч 600 человек. Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.

https://ria.ru/20250717/religiya-2029714907.html

https://ria.ru/20250711/gaza-2028612344.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), биньямин нетаньяху, хамас, оон, сша