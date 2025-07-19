Число погибших у центров гумпомощи в Газе возросло до 30 человек
Минздрав: более 30 человек погибли от огня Израиля у центров гумпомощи в Газе
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, РИА Новости. Более 30 человек погибли от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи на юге сектора Газа в субботу, десятки получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения палестинского полуэксклава.
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на местные медицинские источники о 12 погибших и около 100 пострадавших у центра под управлением "Гуманитарного фонда Газы" (GHF) между городами Хан-Юнис и Рафах.
"В медицинский комплекс Насера с утра субботы поступили тела 32 погибших, а также десятки пострадавших в результате атак оккупационных сил у американских центров распределения гумпомощи на юге сектора Газа", - говорится в заявлении.
Согласно релизу, медицинские бригады также фиксируют "заметный рост смертности населения в результате голода и недоедания".
По данным минздрава, число палестинцев, погибших от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи с начала их работы 27 мая, превысило 870 человек, пострадали более 5 тысяч 600 человек.
Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также передало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.