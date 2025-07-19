https://ria.ru/20250719/obstrel-2030155914.html

В Донецке при обстреле ВСУ жилой дом получил значительные повреждения

В Донецке при обстреле ВСУ жилой дом получил значительные повреждения - РИА Новости, 19.07.2025

В Донецке при обстреле ВСУ жилой дом получил значительные повреждения

Жилой дом получил серьезные повреждения при атаке ВСУ на центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2025

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2025-07-19T15:40:00+03:00

2025-07-19T17:21:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Жилой дом получил серьезные повреждения при атаке ВСУ на центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Удар пришелся по густонаселенному микрорайону. Взрыв прогремел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Помимо многоквартирного дома значительно повреждены расположенные в нем магазины. Судя по осколкам, найденным на месте обстрела, украинские боевики применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.В субботу управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 14:50 противник выпустил две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки ВСУ по центру Донецка РСЗО HIMARS Удар ВСУ пришелся по густонаселенному микрорайону в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой по улице Университетской. Значительно поврежден многоквартирный жилой дом и расположенные в нем магазины. Судя по характерным осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS. 2025-07-19T15:40 true PT0M30S

Предположительно, остатки осколочно-фугасные ракеты РСЗО HIMARS ВСУ предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, использовались осколочно-фугасные ракеты, заявил представитель СК, отвечая на вопрос РИА Новости 2025-07-19T15:40 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, вооруженные силы украины, украина, происшествия, донецкая народная республика