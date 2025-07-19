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В Донецке при обстреле ВСУ жилой дом получил значительные повреждения
В Донецке при обстреле ВСУ жилой дом получил значительные повреждения - РИА Новости, 19.07.2025
В Донецке при обстреле ВСУ жилой дом получил значительные повреждения
Жилой дом получил серьезные повреждения при атаке ВСУ на центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:40:00+03:00
2025-07-19T15:40:00+03:00
2025-07-19T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Жилой дом получил серьезные повреждения при атаке ВСУ на центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Удар пришелся по густонаселенному микрорайону. Взрыв прогремел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Помимо многоквартирного дома значительно повреждены расположенные в нем магазины. Судя по осколкам, найденным на месте обстрела, украинские боевики применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.В субботу управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 14:50 противник выпустил две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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Последствия атаки ВСУ по центру Донецка РСЗО HIMARS
Удар ВСУ пришелся по густонаселенному микрорайону в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой по улице Университетской. Значительно поврежден многоквартирный жилой дом и расположенные в нем магазины. Судя по характерным осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS.
2025-07-19T15:40
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Предположительно, остатки осколочно-фугасные ракеты РСЗО HIMARS
ВСУ предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, использовались осколочно-фугасные ракеты, заявил представитель СК, отвечая на вопрос РИА Новости
2025-07-19T15:40
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Донецкая Народная Республика
В Донецке при обстреле ВСУ жилой дом получил значительные повреждения
В Донецке прогремели взрывы, при атаке ВСУ поврежден многоквартирный жилой дом