Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как накопить средства к 18-летию ребенка - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/nakopleniya-2030084558.html
Эксперт рассказал, как накопить средства к 18-летию ребенка
Эксперт рассказал, как накопить средства к 18-летию ребенка - РИА Новости, 19.07.2025
Эксперт рассказал, как накопить средства к 18-летию ребенка
Участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) поможет накопить существенную сумму денег к совершеннолетию ребенка, рассказал агентству "Прайм" президент... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:17:00+03:00
2025-07-19T02:17:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152760/00/1527600038_0:71:2000:1195_1920x0_80_0_0_b16e28199f2ad861895f0fd132914469.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) поможет накопить существенную сумму денег к совершеннолетию ребенка, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.Работает это просто: родители или другие члены семьи открывают счет и регулярно делают взносы. Средства инвестируются НПФ в надежные финансовые инструменты, благодаря чему можно не только сохранить, но и приумножить капитал за счет эффекта сложного процента."Даже сравнительно небольшие, но систематические вложения, например, по три тысячи рублей в месяц, способны к 18-летию ребенка превратиться в сумму свыше трех миллионов", – указал Беляков.Накопления можно направить на оплату высшего образования, приобретение жилья, открытие собственного дела или другие важные цели.
https://ria.ru/20250716/rubl-2029346220.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152760/00/1527600038_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_b9475e3791d97472c3390765534f13b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Эксперт рассказал, как накопить средства к 18-летию ребенка

Глава НАПФ Беляков: участие в ПДС позволит сделать накопления к 18-летию ребенка

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Ребенок . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) поможет накопить существенную сумму денег к совершеннолетию ребенка, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Работает это просто: родители или другие члены семьи открывают счет и регулярно делают взносы. Средства инвестируются НПФ в надежные финансовые инструменты, благодаря чему можно не только сохранить, но и приумножить капитал за счет эффекта сложного процента.
«
"Даже сравнительно небольшие, но систематические вложения, например, по три тысячи рублей в месяц, способны к 18-летию ребенка превратиться в сумму свыше трех миллионов", – указал Беляков.
Накопления можно направить на оплату высшего образования, приобретение жилья, открытие собственного дела или другие важные цели.
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле
16 июля, 02:15
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала