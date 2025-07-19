https://ria.ru/20250719/nakopleniya-2030084558.html

Эксперт рассказал, как накопить средства к 18-летию ребенка

Эксперт рассказал, как накопить средства к 18-летию ребенка - РИА Новости, 19.07.2025

Эксперт рассказал, как накопить средства к 18-летию ребенка

Участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) поможет накопить существенную сумму денег к совершеннолетию ребенка, рассказал агентству "Прайм" президент... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T02:17:00+03:00

2025-07-19T02:17:00+03:00

2025-07-19T02:17:00+03:00

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экономика

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) поможет накопить существенную сумму денег к совершеннолетию ребенка, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.Работает это просто: родители или другие члены семьи открывают счет и регулярно делают взносы. Средства инвестируются НПФ в надежные финансовые инструменты, благодаря чему можно не только сохранить, но и приумножить капитал за счет эффекта сложного процента."Даже сравнительно небольшие, но систематические вложения, например, по три тысячи рублей в месяц, способны к 18-летию ребенка превратиться в сумму свыше трех миллионов", – указал Беляков.Накопления можно направить на оплату высшего образования, приобретение жилья, открытие собственного дела или другие важные цели.

https://ria.ru/20250716/rubl-2029346220.html

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