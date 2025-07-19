"Историю пора переписать". Находка в пирамидах Египта потрясла научный мир
Египтолог Хавас: надписи в гробнице Хеопса говорят, что пирамиды строили не рабы
Сфинкс и пирамиды в Гизе, пригороде Каира
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Недавние раскопки на знаменитом плато Гиза перевернули общепринятые представления о легендарных пирамидах. Оказывается, строили их отнюдь не рабы. Об открытии ученых — в материале РИА Новости.
Недоступная роскошь
"Их построили не рабы" — когда эта фраза впервые прозвучала в эфире одной радиопередачи, ведущий лишь рассмеялся в ответ. Но дело в том, что в гостях у него был Захи Хавасс. А известный египтолог не привык бросать слова на ветер.
Возглавляя в свое время египетское Министерство древностей, он тщательно проверял каждую "сенсацию", поступавшую на рассмотрение в его ведомство. И нещадно отсеивал все, что бросало хоть малую тень сомнения. Вот и озвучивая новую гипотезу о строительстве знаменитых пирамид в Гизе, он знал, о чем говорит.
© Matt Beall Limitless/YoutubeИзображение надписей из погребальной камеры в пирамиде Хеопса
© Matt Beall Limitless/Youtube
Изображение надписей из погребальной камеры в пирамиде Хеопса
В последние месяцы его команда обнаружила в пирамиде Хеопса — прямо над погребальной камерой — несколько граффити. Охрой старательно выведены названия сменяющих друг друга рабочих бригад, подсчитаны отработанные дни и жалованье. Любопытно, что эти данные полностью повторяют содержание папируса из Вади-эль-Джарф — своего рода сметы со стройки.
Эти сведения косвенно подтверждают теорию, что сохранившееся до наших дней чудо света было возведено не простыми рабами, а профессиональными сезонными бригадами.
Более того, к югу от пирамиды Хеопса Хавасс с коллегами обнаружил внушительных размеров некрополь.
© Public domainПоперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный "в обход"; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — "камера царицы" с исходящими "воздуховодами"; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — камера фараона с "воздуховодами"; 11 — предкамера; 12 — грот
Поперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный "в обход"; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — "камера царицы" с исходящими "воздуховодами"; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — камера фараона с "воздуховодами"; 11 — предкамера; 12 — грот
"При раскопках мы нашли здесь тысячи костей животных, в том числе кости 11 коров и 33 коз", — рассказал египтолог. — Такого количества вполне достаточно, чтобы поддерживать около 10 000 рабочих в день".
Кроме того, подчеркнул он, подобный рацион сильно отличается от того, что получали рабы. Те, как правило, довольствовались вареной чечевицей. Также в погребениях находилось множество статуэток людей, перемещающих большие каменные блоки. В некоторых же могилах сохранились титулы усопших — "надзиратель за стороной пирамиды" или "старший ремесленник".
"Простым рабам была недоступна роскошь в виде отдельной гробницы", — отметил Хавасс. Так же как и отдельный поселок — его руины раскинулись близ пирамиды — с жилыми домами, складами, пекарнями и чем-то вроде лазарета.
© Фото : Zahi HawassЕгипетский археолог и историк Древнего Египта Захи Хавасс на месте археологических раскопок в Гизе, где нашли гробницу ранее неизвестной царицы Египта
© Фото : Zahi Hawass
Египетский археолог и историк Древнего Египта Захи Хавасс на месте археологических раскопок в Гизе, где нашли гробницу ранее неизвестной царицы Египта
Теперь, кажется, наука может похвастаться тем, что в деле о египетских пирамидах на одну "тайну" стало меньше. Образ угнетенных рабским трудом людей и погонщиков с кнутами уйдет в прошлое, заключил Хавасс. Его место займет картина высокопрофессионального наемного труда.
Управились за три недели
К слову, за прошедшие годы специалисты немало потрудились, чтобы развеять еще несколько мифов на эту тему. Долгое время любителям древности не давал покоя вопрос: как египтяне без современной техники управлялись с многотонными блоками?
В одной из гробниц XII династии сохранилась небольшая фреска: около 200 рабочих тянут на санях статую фараона. Специалисты полагали, что древние поливали песок водой, отчего скольжение становится лучше. Однако этот принцип работал не во всех случаях.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПирамида Хеопса на плато Гиза в пригороде Каира
Пирамида Хеопса на плато Гиза в пригороде Каира
В начале XX века недалеко от Медумской пирамиды обнаружили интересные устройства — нечто вроде монтажных люлек, только в несколько раз больше. А позднее, при исследовании надписей в гробнице Рехмира, стало ясно, как этим механизмом управлять.
Подвесную рампу с блоком устанавливали на помост с квадратными колесами, а затем катили по специально созданной зигзагообразной дороге. Так риск, что конструкция утонет в песке, был значительно меньше.
В 1997 году американский археолог Марк Ленер провел эксперимент: с помощью вышеописанных техник возвел небольшую — девять на шесть метров — пирамиду. Две сотни блоков массой около двух тонн перемещали десять-двадцать человек. На все про все у них ушло чуть более трех недель.
© ScanPyramids missionПленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса
© ScanPyramids mission
Пленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса
При таком подходе, отметил ученый, пирамиду Хеопса, состоящую из 2,5 миллиона блоков, можно было возвести за четверть века. Это вполне согласуется с данными античного историка Геродота — тот свидетельствовал, что на нее потратили 20 лет.
Природа в помощь
В 2013 году раскрыли еще один секрет. В пещере близ древнего порта Вади-эль-Джарф на Красном море специалисты из Франции и Египта нашли хорошо сохранившиеся папирусы. Записи, как показала расшифровка, представляли рабочий дневник некоего Мерера, служившего своего рода прорабом на стройке пирамиды Хуфу.
Он подробно описал ход работ. В частности, рассказал о вырезке известняковых блоков для облицовки — их добывали в карьере Туру на противоположном от Гизы берегу Нила. А также о транспортировке более тяжелых гранитных блоков — собственно для здания. Их везли до плато тысячу километров. Но как?
© Фото : Надим ЗуауиОбнаруженная у пирамид Гизы гробница чиновницы эпохи Древнего царства
© Фото : Надим Зуауи
Обнаруженная у пирамид Гизы гробница чиновницы эпохи Древнего царства
Мерер уверяет, что по воде, причем к самому подножию пирамиды. Об этом же пишет Геродот. Отец истории, конечно, лично побывал в стране фараонов и беседовал с местным населением. Но жил-то он в V веке до нашей эры — к тому моменту великие пирамиды стояли как минимум две тысячи лет. А от них до Нила путь неблизкий.
Поначалу считалось, что прорыли канал. Однако ничего похожего на него вблизи Гизы не нашли. Тем более что русло, учитывая водоизмещение гранитных блоков, должно быть довольно глубоким.
CC0 / Robster1983 / Аэроснимок плато Гиза с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса — слева, 2008 год
CC0 / Robster1983 /
Аэроснимок плато Гиза с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса — слева, 2008 год
На помощь пришли керны. В 2022 году французские специалисты взяли почвенные пробы вблизи плато и выявили интересную закономерность. В периоды строительства пирамид в грунте содержалось максимальное количество пыльцы. Такое происходит во время разлива рек. Следовательно, заключили ученые, во время полноводия Нил образовывал дополнительный рукав. Его-то и использовали рабочие.
Все эти факты, полученные в результате многолетних исследований, помогают по-новому взглянуть на историю одного из величайших творений цивилизации. Однако, констатирует египтолог Захи Хавасс, у пирамид осталось множество секретов, которые еще предстоит раскрыть.