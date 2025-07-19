https://ria.ru/20250719/nakhodka-2028562615.html

"Историю пора переписать". Находка в пирамидах Египта потрясла научный мир

"Историю пора переписать". Находка в пирамидах Египта потрясла научный мир - РИА Новости, 19.07.2025

"Историю пора переписать". Находка в пирамидах Египта потрясла научный мир

Недавние раскопки на знаменитом плато Гиза перевернули общепринятые представления о легендарных пирамидах. Оказывается, строили их отнюдь не рабы. Об открытии... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:00:00+03:00

2025-07-19T08:00:00+03:00

2025-07-19T08:08:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151738/06/1517380611_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_95f12ac60038f48fe75c890829d8a4dd.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Недавние раскопки на знаменитом плато Гиза перевернули общепринятые представления о легендарных пирамидах. Оказывается, строили их отнюдь не рабы. Об открытии ученых — в материале РИА Новости.Недоступная роскошь"Их построили не рабы" — когда эта фраза впервые прозвучала в эфире одной радиопередачи, ведущий лишь рассмеялся в ответ. Но дело в том, что в гостях у него был Захи Хавасс. А известный египтолог не привык бросать слова на ветер.Возглавляя в свое время египетское Министерство древностей, он тщательно проверял каждую "сенсацию", поступавшую на рассмотрение в его ведомство. И нещадно отсеивал все, что бросало хоть малую тень сомнения. Вот и озвучивая новую гипотезу о строительстве знаменитых пирамид в Гизе, он знал, о чем говорит.В последние месяцы его команда обнаружила в пирамиде Хеопса — прямо над погребальной камерой — несколько граффити. Охрой старательно выведены названия сменяющих друг друга рабочих бригад, подсчитаны отработанные дни и жалованье. Любопытно, что эти данные полностью повторяют содержание папируса из Вади-эль-Джарф — своего рода сметы со стройки.Эти сведения косвенно подтверждают теорию, что сохранившееся до наших дней чудо света было возведено не простыми рабами, а профессиональными сезонными бригадами.Более того, к югу от пирамиды Хеопса Хавасс с коллегами обнаружил внушительных размеров некрополь."При раскопках мы нашли здесь тысячи костей животных, в том числе кости 11 коров и 33 коз", — рассказал египтолог. — Такого количества вполне достаточно, чтобы поддерживать около 10 000 рабочих в день".Кроме того, подчеркнул он, подобный рацион сильно отличается от того, что получали рабы. Те, как правило, довольствовались вареной чечевицей. Также в погребениях находилось множество статуэток людей, перемещающих большие каменные блоки. В некоторых же могилах сохранились титулы усопших — "надзиратель за стороной пирамиды" или "старший ремесленник"."Простым рабам была недоступна роскошь в виде отдельной гробницы", — отметил Хавасс. Так же как и отдельный поселок — его руины раскинулись близ пирамиды — с жилыми домами, складами, пекарнями и чем-то вроде лазарета.Теперь, кажется, наука может похвастаться тем, что в деле о египетских пирамидах на одну "тайну" стало меньше. Образ угнетенных рабским трудом людей и погонщиков с кнутами уйдет в прошлое, заключил Хавасс. Его место займет картина высокопрофессионального наемного труда.Управились за три неделиК слову, за прошедшие годы специалисты немало потрудились, чтобы развеять еще несколько мифов на эту тему. Долгое время любителям древности не давал покоя вопрос: как египтяне без современной техники управлялись с многотонными блоками?В одной из гробниц XII династии сохранилась небольшая фреска: около 200 рабочих тянут на санях статую фараона. Специалисты полагали, что древние поливали песок водой, отчего скольжение становится лучше. Однако этот принцип работал не во всех случаях.В начале XX века недалеко от Медумской пирамиды обнаружили интересные устройства — нечто вроде монтажных люлек, только в несколько раз больше. А позднее, при исследовании надписей в гробнице Рехмира, стало ясно, как этим механизмом управлять.Подвесную рампу с блоком устанавливали на помост с квадратными колесами, а затем катили по специально созданной зигзагообразной дороге. Так риск, что конструкция утонет в песке, был значительно меньше.В 1997 году американский археолог Марк Ленер провел эксперимент: с помощью вышеописанных техник возвел небольшую — девять на шесть метров — пирамиду. Две сотни блоков массой около двух тонн перемещали десять-двадцать человек. На все про все у них ушло чуть более трех недель.При таком подходе, отметил ученый, пирамиду Хеопса, состоящую из 2,5 миллиона блоков, можно было возвести за четверть века. Это вполне согласуется с данными античного историка Геродота — тот свидетельствовал, что на нее потратили 20 лет.Природа в помощьВ 2013 году раскрыли еще один секрет. В пещере близ древнего порта Вади-эль-Джарф на Красном море специалисты из Франции и Египта нашли хорошо сохранившиеся папирусы. Записи, как показала расшифровка, представляли рабочий дневник некоего Мерера, служившего своего рода прорабом на стройке пирамиды Хуфу.Он подробно описал ход работ. В частности, рассказал о вырезке известняковых блоков для облицовки — их добывали в карьере Туру на противоположном от Гизы берегу Нила. А также о транспортировке более тяжелых гранитных блоков — собственно для здания. Их везли до плато тысячу километров. Но как?Мерер уверяет, что по воде, причем к самому подножию пирамиды. Об этом же пишет Геродот. Отец истории, конечно, лично побывал в стране фараонов и беседовал с местным населением. Но жил-то он в V веке до нашей эры — к тому моменту великие пирамиды стояли как минимум две тысячи лет. А от них до Нила путь неблизкий.Поначалу считалось, что прорыли канал. Однако ничего похожего на него вблизи Гизы не нашли. Тем более что русло, учитывая водоизмещение гранитных блоков, должно быть довольно глубоким.На помощь пришли керны. В 2022 году французские специалисты взяли почвенные пробы вблизи плато и выявили интересную закономерность. В периоды строительства пирамид в грунте содержалось максимальное количество пыльцы. Такое происходит во время разлива рек. Следовательно, заключили ученые, во время полноводия Нил образовывал дополнительный рукав. Его-то и использовали рабочие.Все эти факты, полученные в результате многолетних исследований, помогают по-новому взглянуть на историю одного из величайших творений цивилизации. Однако, констатирует египтолог Захи Хавасс, у пирамид осталось множество секретов, которые еще предстоит раскрыть.

https://ria.ru/20250707/golovolomka-2027230256.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение