https://ria.ru/20250719/mosprom-2030035490.html
Отборочные соревнования на "Моспром-2025" начались в столице
Отборочные соревнования на "Моспром-2025" начались в столице - РИА Новости, 19.07.2025
Отборочные соревнования на "Моспром-2025" начались в столице
Отбор на седьмую спартакиаду "Моспром-2025" стартовал в субботу, всего заявки на участие в соревнованиях подали представители 260 столичных предприятий, заявил... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:00:00+03:00
2025-07-19T10:00:00+03:00
2025-07-19T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отбор на седьмую спартакиаду "Моспром-2025" стартовал в субботу, всего заявки на участие в соревнованиях подали представители 260 столичных предприятий, заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что столица проводит разные события в рамках программы развития промышленного сектора."Так, уже седьмой год подряд спартакиада “Моспром” остается уникальной площадкой для укрепления профессиональных связей и развития корпоративной культуры промышленных компаний. Интерес к соревнованиям постоянно растет: если в 2024 году в спартакиаде приняли участие более семи тысяч человек, то в этом году ожидается около 8,5 тысячи спортсменов. На данный момент уже 260 предприятий готовы побороться за победу в состязаниях", – заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.На спартакиаде пройдут состязания по 14 видам спорта, среди которых киберспорт, теннис, плавание и другие. В этом сезоне участники впервые выявят лучшего в соревнованиях по падел-теннису и картингу. Финал "Моспрома" состоится в сентябре.С 2019 года участниками турниров спартакиады стали свыше 20 тысяч человек. Они представляли различные столичные заводы, колледжи и вузы. Также мероприятие победило в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников" премии "Спорт и Россия – 2022".Ранее Гарбузов рассказывал о появлении в столице цифрового сервиса для поддержки местных экспортеров - чат-бота в телеграме Mosprom Export Support.
https://ria.ru/20250717/garbuzov-2029649753.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , мероприятия, промышленность, соревнования
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Мероприятия, Промышленность, Соревнования
Отборочные соревнования на "Моспром-2025" начались в столице
В столице начались отборочные турниры на спартакиаду "Моспром-2025"
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отбор на седьмую спартакиаду "Моспром-2025" стартовал в субботу, всего заявки на участие в соревнованиях подали представители 260 столичных предприятий, заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что столица проводит разные события в рамках программы развития промышленного сектора.
"Так, уже седьмой год подряд спартакиада “Моспром” остается уникальной площадкой для укрепления профессиональных связей и развития корпоративной культуры промышленных компаний. Интерес к соревнованиям постоянно растет: если в 2024 году в спартакиаде приняли участие более семи тысяч человек, то в этом году ожидается около 8,5 тысячи спортсменов. На данный момент уже 260 предприятий готовы побороться за победу в состязаниях", – заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
На спартакиаде пройдут состязания по 14 видам спорта, среди которых киберспорт, теннис, плавание и другие. В этом сезоне участники впервые выявят лучшего в соревнованиях по падел-теннису и картингу. Финал "Моспрома" состоится в сентябре.
С 2019 года участниками турниров спартакиады стали свыше 20 тысяч человек. Они представляли различные столичные заводы, колледжи и вузы. Также мероприятие победило в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников" премии "Спорт и Россия – 2022".
Ранее Гарбузов рассказывал о появлении в столице цифрового сервиса для поддержки местных экспортеров - чат-бота в телеграме Mosprom Export Support.