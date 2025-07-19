https://ria.ru/20250719/moskva-2030208805.html

МЧС предупредило о дожде, граде и ветре в Москве и Подмосковье

МЧС предупредило о дожде, граде и ветре в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2025

МЧС предупредило о дожде, граде и ветре в Москве и Подмосковье

Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, граде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье в воскресенье. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:55:00+03:00

2025-07-19T22:55:00+03:00

2025-07-19T22:55:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06774e6e817c0283606162aa152f7bf6.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, граде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье в воскресенье. "В период с 00 часов 20 июля и до конца суток по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах гроза, днем град. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале столичного главка МЧС РФ. Аналогичное предупреждение опубликовал в своем Telegram-канале подмосковный главк МЧС России. Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20250719/sochi-2030165080.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)