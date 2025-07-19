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МЧС предупредило о дожде, граде и ветре в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2025
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22:55 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/moskva-2030208805.html
МЧС предупредило о дожде, граде и ветре в Москве и Подмосковье
МЧС предупредило о дожде, граде и ветре в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2025
МЧС предупредило о дожде, граде и ветре в Москве и Подмосковье
Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, граде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье в воскресенье. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:55:00+03:00
2025-07-19T22:55:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, граде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье в воскресенье. "В период с 00 часов 20 июля и до конца суток по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах гроза, днем град. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале столичного главка МЧС РФ. Аналогичное предупреждение опубликовал в своем Telegram-канале подмосковный главк МЧС России. Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило о дожде, граде и ветре в Москве и Подмосковье

Москвичей предупредили о грозе и ветре с порывами до 17 м/c

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя
Прохожие во время дождя - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, граде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье в воскресенье.
"В период с 00 часов 20 июля и до конца суток по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах гроза, днем град. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале столичного главка МЧС РФ.
Аналогичное предупреждение опубликовал в своем Telegram-канале подмосковный главк МЧС России.
Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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