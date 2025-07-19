Рейтинг@Mail.ru
В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/moskva-2030153882.html
В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК
В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК - РИА Новости, 19.07.2025
В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК
Движение после ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне ТТК в Москве восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:21:00+03:00
2025-07-19T15:21:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901669553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c416a9d91c693986c837efc592ccd6a.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение после ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне ТТК в Москве восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей. "Движение по внешней стороне ТТК восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/peterburg-2018428365.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901669553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bba4da446630151acb2f9d4f1c14fdf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК

Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения на внешней стороне ТТК

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение после ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне ТТК в Москве восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей.
"Движение по внешней стороне ТТК восстановлено", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Петербурге сотрудники ГИБДД помогли роженице, застрявшей в пробке
22 мая, 11:23
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала