https://ria.ru/20250719/moskva-2030153882.html

В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК

В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК - РИА Новости, 19.07.2025

В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК

Движение после ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне ТТК в Москве восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:21:00+03:00

2025-07-19T15:21:00+03:00

2025-07-19T15:21:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение после ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне ТТК в Москве восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей. "Движение по внешней стороне ТТК восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/peterburg-2018428365.html

москва

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2025

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происшествия, москва