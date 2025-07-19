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В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК
В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК - РИА Новости, 19.07.2025
В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК
Движение после ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне ТТК в Москве восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:21:00+03:00
2025-07-19T15:21:00+03:00
2025-07-19T15:21:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение после ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне ТТК в Москве восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей. "Движение по внешней стороне ТТК восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
В Москве восстановили движение на внешней стороне ТТК
Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения на внешней стороне ТТК