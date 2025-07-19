https://ria.ru/20250719/moskva-2030103842.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 19.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Дожди прогнозируются в Москве на выходных, они будут характерными для столицы - не такими интенсивными, как прошедшие в начале недели тропические ливни, сообщил РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:51:00+03:00
2025-07-19T07:51:00+03:00
2025-07-19T07:51:00+03:00
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общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дожди прогнозируются в Москве на выходных, они будут характерными для столицы - не такими интенсивными, как прошедшие в начале недели тропические ливни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В ночь на субботу осадков не ожидается вообще, в первой половине дня - совсем небольшие, будет чуть больше облачности. Во второй половине дня в субботу, в связи с северо-восточными потоками, будет увеличиваться облачность, начнутся дожди, местами даже сильные. Воскресенье - более дождливый день", - сказал Вильфанд. Он отметил, что эти дожди будут не такими интенсивными, как в начале недели, а характерными для Москвы в июле. "Кое-где четыре миллиметра осадков выпадет, кое-где 15", - добавил синоптик. Вильфанд также подчеркнул, что июль - самый дождливый месяц в году.
https://ria.ru/20250712/vilfand-2028712835.html
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москва, общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Вильфанд: в Москве на выходных прогнозируются дожди, но уже не тропические