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В МВД объяснили экстренный план действий на случай взлома учетных записей - РИА Новости, 19.07.2025
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13:59 19.07.2025 (обновлено: 19:51 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/moshenniki-2030142702.html
В МВД объяснили экстренный план действий на случай взлома учетных записей
В МВД объяснили экстренный план действий на случай взлома учетных записей - РИА Новости, 19.07.2025
В МВД объяснили экстренный план действий на случай взлома учетных записей
У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия, предупредило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:59:00+03:00
2025-07-19T19:51:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ."Если вы только что разгласили данные, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи, например, код двухфакторной идентификации, CVV и т. д., то стоит предпринять следующие шаги: оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении — продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", — говорится в сообщении.Также правоохранители пояснили, что если мошенники украли номер телефона, то необходимо связаться с мобильным оператором (по официальному номеру телефона, в приложении или в салоне связи) и сообщить, что номер может быть скомпрометирован. Сотрудник клиентского сервиса должен предложить алгоритм действий. Порядок действий может немного отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора. "По возможности привяжите сервисы, соцсети, мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефона", — уточнили в ведомстве.Полицейские уверяют, что риски можно свести к минимуму, если заблаговременно соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные файлы и не сообщать посторонним персональную информацию и коды безопасности.
https://ria.ru/20250718/moshennik-2029846369.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В МВД объяснили экстренный план действий на случай взлома учетных записей

МВД РФ: у человека, чьи данные взломали, есть час на минимизацию последствий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Если вы только что разгласили данные, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи, например, код двухфакторной идентификации, CVV и т. д., то стоит предпринять следующие шаги: оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении — продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", — говорится в сообщении.
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Также правоохранители пояснили, что если мошенники украли номер телефона, то необходимо связаться с мобильным оператором (по официальному номеру телефона, в приложении или в салоне связи) и сообщить, что номер может быть скомпрометирован. Сотрудник клиентского сервиса должен предложить алгоритм действий. Порядок действий может немного отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора.
"По возможности привяжите сервисы, соцсети, мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефона", — уточнили в ведомстве.
Полицейские уверяют, что риски можно свести к минимуму, если заблаговременно соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные файлы и не сообщать посторонним персональную информацию и коды безопасности.
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