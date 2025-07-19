https://ria.ru/20250719/more-2030165216.html

Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море

Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море - РИА Новости, 19.07.2025

Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море

В Азовском море началось нашествие медуз, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:39:00+03:00

2025-07-19T16:39:00+03:00

2025-07-19T16:39:00+03:00

азовское море

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947930230_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_709e7cb4748a94cdf8b6703ae7da51e8.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Азовском море началось нашествие медуз, пишет Telegram-канал SHOT."Тысячи гигантских медуз заполонили Азовское море", — говорится в сообщении.Отмечается, что морские обитатели жалят людей и мешают нормально отдыхать. Туристы жалуются на запах и неприятные последствия укусов: зуд, раздражение, тошнота.Уточняется, что нашествие могло произойти из-за потепления воды, которая, к тому же, стала более соленой.

https://ria.ru/20250717/puteshestviya-2029534561.html

азовское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азовское море, общество, россия