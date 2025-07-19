https://ria.ru/20250719/more-2030165216.html
Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море
Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море - РИА Новости, 19.07.2025
Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море
В Азовском море началось нашествие медуз, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:39:00+03:00
2025-07-19T16:39:00+03:00
2025-07-19T16:39:00+03:00
азовское море
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947930230_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_709e7cb4748a94cdf8b6703ae7da51e8.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Азовском море началось нашествие медуз, пишет Telegram-канал SHOT."Тысячи гигантских медуз заполонили Азовское море", — говорится в сообщении.Отмечается, что морские обитатели жалят людей и мешают нормально отдыхать. Туристы жалуются на запах и неприятные последствия укусов: зуд, раздражение, тошнота.Уточняется, что нашествие могло произойти из-за потепления воды, которая, к тому же, стала более соленой.
https://ria.ru/20250717/puteshestviya-2029534561.html
азовское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947930230_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_564f7db56191b96d20be192c274a65ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, общество, россия
Азовское море, Общество, Россия
Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море
Тысячи гигантских медуз заполонили Азовское море