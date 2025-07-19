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Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море - РИА Новости, 19.07.2025
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16:39 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/more-2030165216.html
Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море
Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море - РИА Новости, 19.07.2025
Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море
В Азовском море началось нашествие медуз, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:39:00+03:00
2025-07-19T16:39:00+03:00
азовское море
общество
россия
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Азовском море началось нашествие медуз, пишет Telegram-канал SHOT."Тысячи гигантских медуз заполонили Азовское море", — говорится в сообщении.Отмечается, что морские обитатели жалят людей и мешают нормально отдыхать. Туристы жалуются на запах и неприятные последствия укусов: зуд, раздражение, тошнота.Уточняется, что нашествие могло произойти из-за потепления воды, которая, к тому же, стала более соленой.
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азовское море, общество, россия
Азовское море, Общество, Россия
Россиян предупредили о неожиданном вторжении в Азовском море

Тысячи гигантских медуз заполонили Азовское море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАзовское море
Азовское море - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Азовское море. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Азовском море началось нашествие медуз, пишет Telegram-канал SHOT.
"Тысячи гигантских медуз заполонили Азовское море", — говорится в сообщении.
Отмечается, что морские обитатели жалят людей и мешают нормально отдыхать. Туристы жалуются на запах и неприятные последствия укусов: зуд, раздражение, тошнота.
Уточняется, что нашествие могло произойти из-за потепления воды, которая, к тому же, стала более соленой.
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