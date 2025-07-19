https://ria.ru/20250719/molodezh-2030135386.html

Целеустремленная молодежь необходима России, заявил Фальков

Целеустремленная молодежь необходима России, заявил Фальков - РИА Новости, 19.07.2025

Целеустремленная молодежь необходима России, заявил Фальков

Целеустремленная молодежь, настроенная на успех, в первую очередь необходима России, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:36:00+03:00

2025-07-19T12:36:00+03:00

2025-07-19T12:36:00+03:00

общество

россия

москва

валерий фальков

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Целеустремленная молодежь, настроенная на успех, в первую очередь необходима России, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. В субботу в Москве на площадке Национального центра "Россия" состоялось открытие всероссийского студенческого выпускного "Твой выпускной". Ключевая цель мероприятия - отметить достижения студентов и их вклад в развитие вузов и молодёжной среды, а также сформировать сообщество выпускников, готовых продолжать развивать образование, науку и культуру в России. "Сегодня Россия идет по пути достижения технологического лидерства, а такие как вы, целеустремленные, настроенные на успех молодые люди, в первую очередь необходимы нашей стране. Уверен, что ваши знания и талант раскроются в различных сферах", - говорится в приветственном слове Фалькова, которое зачитала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Министр также поздравил и поблагодарил наставников и профессорский, преподавательский состав вузов за бесценный вклад в обучение студентов. В этом году всероссийский студенческий выпускной проходит под девизом "Будем на связи", символизирующим преемственность поколений. Организаторами мероприятия стали Минобрнауки, Национальный центр "Россия", президентская платформа "Россия - страна возможностей", Росмолодежь и многие другие.

https://ria.ru/20250717/tekst-2029622187.html

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общество, россия, москва, валерий фальков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)