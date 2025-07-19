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В КЧР мужчина погиб от удара молнии - РИА Новости, 19.07.2025
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17:53 19.07.2025 (обновлено: 21:18 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/molniya-2030174496.html
В КЧР мужчина погиб от удара молнии
В КЧР мужчина погиб от удара молнии - РИА Новости, 19.07.2025
В КЧР мужчина погиб от удара молнии
Прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате удара молнии в Карачаево-Черкесии, рядом с телом были обнаружены трупы нескольких животных,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:53:00+03:00
2025-07-19T21:18:00+03:00
происшествия
карачаевский район
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате удара молнии в Карачаево-Черкесии, рядом с телом были обнаружены трупы нескольких животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Прокуратура Карачаевского района контролирует ход процессуальной проверки по факту гибели мужчины в результате поражения молнией. По предварительным данным, 17 июля 2025 года в урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района были обнаружены трупы мужчины и нескольких животных, погибших, предположительно, в результате воздействия электрического разряда молнии", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029440825.html
карачаевский район
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происшествия, карачаевский район, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Карачаевский район, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В КЧР мужчина погиб от удара молнии

В Карачаево-Черкесии при ударе молнии погибли мужчина и несколько животных

© Flickr / Kamil PorembińskiМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Flickr / Kamil Porembiński
Молния. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате удара молнии в Карачаево-Черкесии, рядом с телом были обнаружены трупы нескольких животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«
"Прокуратура Карачаевского района контролирует ход процессуальной проверки по факту гибели мужчины в результате поражения молнией. По предварительным данным, 17 июля 2025 года в урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района были обнаружены трупы мужчины и нескольких животных, погибших, предположительно, в результате воздействия электрического разряда молнии", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияКарачаевский районКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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