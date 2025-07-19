https://ria.ru/20250719/molniya-2030174496.html

В КЧР мужчина погиб от удара молнии

В КЧР мужчина погиб от удара молнии - РИА Новости, 19.07.2025

В КЧР мужчина погиб от удара молнии

Прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате удара молнии в Карачаево-Черкесии, рядом с телом были обнаружены трупы нескольких животных,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:53:00+03:00

2025-07-19T17:53:00+03:00

2025-07-19T21:18:00+03:00

происшествия

карачаевский район

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате удара молнии в Карачаево-Черкесии, рядом с телом были обнаружены трупы нескольких животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Прокуратура Карачаевского района контролирует ход процессуальной проверки по факту гибели мужчины в результате поражения молнией. По предварительным данным, 17 июля 2025 года в урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района были обнаружены трупы мужчины и нескольких животных, погибших, предположительно, в результате воздействия электрического разряда молнии", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029440825.html

карачаевский район

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, карачаевский район, карачаево-черкесская республика (кчр)