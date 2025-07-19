https://ria.ru/20250719/moldaviya-2030188617.html

Симоньян сравнила решение ЦИК Молдавии с украинским путем к "демократии"

Симоньян сравнила решение ЦИК Молдавии с украинским путем к "демократии" - РИА Новости, 19.07.2025

Симоньян сравнила решение ЦИК Молдавии с украинским путем к "демократии"

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала в Telegram-канале недопуск... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:26:00+03:00

2025-07-19T19:26:00+03:00

2025-07-19T21:05:00+03:00

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молдавия

маргарита симоньян

василий боля

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала в Telegram-канале недопуск оппозиционного блока "Победа" к выборам в Молдавии, сравнив это решение с украинским путем к "демократии". "ЦИК Молдавии отказала в регистрации на парламентские выборы оппозиционному блоку "Победа". Ох уж эта украинская дорожная карта к демократии", — написала она.Ведомство приняло это решение большинством голосов. Основанием для отказа стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение Центризбиркома политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250719/moldavija-2030176513.html

https://ria.ru/20250718/sud-2030011348.html

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в мире, молдавия, маргарита симоньян, василий боля