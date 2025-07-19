Симоньян сравнила решение ЦИК Молдавии с украинским путем к "демократии"
Симоньян сравнила Молдавию с Украиной после отказа ЦИК регистрировать "Победу"
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала в Telegram-канале недопуск оппозиционного блока "Победа" к выборам в Молдавии, сравнив это решение с украинским путем к "демократии".
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"ЦИК Молдавии отказала в регистрации на парламентские выборы оппозиционному блоку "Победа". Ох уж эта украинская дорожная карта к демократии", — написала она.
Ведомство приняло это решение большинством голосов. Основанием для отказа стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение Центризбиркома политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.
Блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024 году.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.