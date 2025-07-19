https://ria.ru/20250719/moldaviya-2030164121.html

ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы в парламент

ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы в парламент - РИА Новости, 19.07.2025

ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы в парламент

ЦИК Молдавии отказал оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:31:00+03:00

2025-07-19T16:31:00+03:00

2025-07-19T17:05:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. ЦИК Молдавии отказал оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.Ведомство приняло это решение большинством голосов. Основанием для отказа стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства"."После детального изучения предоставленных материалов комиссия пришла к выводу о невозможности регистрации данного избирательного объединения", — сказала глава ЦИК республики Анжелика Караман по итогам заседания.Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение Центризбиркома политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250718/sud-2030011348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, в мире, россия, евгения гуцул, евразийский экономический союз, гагаузия