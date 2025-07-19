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ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы в парламент - РИА Новости, 19.07.2025
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16:31 19.07.2025 (обновлено: 17:05 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/moldaviya-2030164121.html
ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы в парламент
ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы в парламент - РИА Новости, 19.07.2025
ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы в парламент
ЦИК Молдавии отказал оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:31:00+03:00
2025-07-19T17:05:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. ЦИК Молдавии отказал оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.Ведомство приняло это решение большинством голосов. Основанием для отказа стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства"."После детального изучения предоставленных материалов комиссия пришла к выводу о невозможности регистрации данного избирательного объединения", — сказала глава ЦИК республики Анжелика Караман по итогам заседания.Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение Центризбиркома политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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молдавия, в мире, россия, евгения гуцул, евразийский экономический союз, гагаузия
Молдавия, В мире, Россия, Евгения Гуцул, Евразийский экономический союз, Гагаузия
ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы в парламент

ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на парламентские выборы

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. ЦИК Молдавии отказал оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.
Ведомство приняло это решение большинством голосов. Основанием для отказа стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
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"После детального изучения предоставленных материалов комиссия пришла к выводу о невозможности регистрации данного избирательного объединения", — сказала глава ЦИК республики Анжелика Караман по итогам заседания.
Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение Центризбиркома политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.

Блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024 году.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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