ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы в парламент
ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на парламентские выборы
© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. ЦИК Молдавии отказал оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.
Ведомство приняло это решение большинством голосов. Основанием для отказа стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
"После детального изучения предоставленных материалов комиссия пришла к выводу о невозможности регистрации данного избирательного объединения", — сказала глава ЦИК республики Анжелика Караман по итогам заседания.
Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение Центризбиркома политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.
Блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024 году.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.