Митингующие в Молдавии потребовали честных выборов
Митингующие у здания ЦИК в Молдавии потребовали честных выборов
© Sputnik Молдова 2.0/TelegramУчастники митинга у здания Центризбиркома Молдавии потребовали честных выборов
Участники митинга у здания Центризбиркома Молдавии потребовали честных выборов
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Участники митинга у здания Центризбиркома Молдавии потребовали честных выборов и равного доступа всех политических сил к избирательному процессу на фоне отказа в регистрации блока "Победа", акция транслировалась в режиме онлайн в социальной сети Facebook*.
Ранее в субботу Центральная избирательная комиссия Молдавии шестью голосами за при трех воздержавшихся отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Основанием для отказа стали якобы нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства. Представитель блока "Победа" депутат Василий Боля назвал решение ЦИК Молдавии политически мотивированным и пообещал обжаловать его в суде.
"Требуем честные выборы!" - скандировали пикетчики у здания комиссии.
Митингующие настаивали на том, что выборы должны быть честными, а доступ к ним - равным для всех политических сил. Участники акции выразили несогласие с решением избирательной комиссии.
Акция протеста прошла мирно, без нарушений общественного порядка. Правоохранительные органы обеспечивали безопасность мероприятия.
Блок "Победа" объединяет четыре партии: "Возрождение", "Шанс", "Виктория", "Сила альтернативы и спасения Молдова". Политическое объединение выступает за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.