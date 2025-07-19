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"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине - РИА Новости, 19.07.2025
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11:57 19.07.2025 (обновлено: 12:22 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html
"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине
"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине - РИА Новости, 19.07.2025
"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине
Киевский режим даже не смотрит на людей, на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мёртвых, рассказал украинский военнопленный на видео, обнародованном... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:57:00+03:00
2025-07-19T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Киевский режим даже не смотрит на людей, на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мёртвых, рассказал украинский военнопленный на видео, обнародованном Минобороны России. "Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид – не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мёртвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают. Мёртвого человека привезли, а другого привезли – так… Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек. Его три раза откачивали только", - сказал военнопленный ВСУ на видео. Он отмечает, что перед отправкой не смотрят на возраст и состояние здоровья. Отправляют молодых людей от 18 лет и тех, кому 60, добавил украинский военнопленный. "У парня горб на спине был, он согнувшись ходил. Они на него бронежилет и амуницию надевают, и всё: "Беги". Куда ему бежать, если он не может бронежилет одеть?! У кого нога короче другой. Они всех берут! Пускай сами бы повоевали!", - добавил он. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html
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Украинский военнопленный о мобилизации
Киевский режим отправляет на фронт всех без разбора – на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мертвых, рассказал украинский военнопленный на видео Минобороны России. В автобусе некоторые люди умирают. Мертвого человека привезли, а другого привезли – так… Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек
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в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Верховная Рада Украины
"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине

Пленный ВСУ: на передовую автобусами привозят инвалидов и даже мертвых

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Киевский режим даже не смотрит на людей, на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мёртвых, рассказал украинский военнопленный на видео, обнародованном Минобороны России.
"Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид – не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мёртвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают. Мёртвого человека привезли, а другого привезли – так… Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек. Его три раза откачивали только", - сказал военнопленный ВСУ на видео.
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Он отмечает, что перед отправкой не смотрят на возраст и состояние здоровья. Отправляют молодых людей от 18 лет и тех, кому 60, добавил украинский военнопленный.
"У парня горб на спине был, он согнувшись ходил. Они на него бронежилет и амуницию надевают, и всё: "Беги". Куда ему бежать, если он не может бронежилет одеть?! У кого нога короче другой. Они всех берут! Пускай сами бы повоевали!", - добавил он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
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