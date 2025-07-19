https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html

"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине

"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине - РИА Новости, 19.07.2025

"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине

Киевский режим даже не смотрит на людей, на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мёртвых, рассказал украинский военнопленный на видео, обнародованном... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:57:00+03:00

2025-07-19T11:57:00+03:00

2025-07-19T12:22:00+03:00

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украина

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Киевский режим даже не смотрит на людей, на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мёртвых, рассказал украинский военнопленный на видео, обнародованном Минобороны России. "Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид – не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мёртвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают. Мёртвого человека привезли, а другого привезли – так… Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек. Его три раза откачивали только", - сказал военнопленный ВСУ на видео. Он отмечает, что перед отправкой не смотрят на возраст и состояние здоровья. Отправляют молодых людей от 18 лет и тех, кому 60, добавил украинский военнопленный. "У парня горб на спине был, он согнувшись ходил. Они на него бронежилет и амуницию надевают, и всё: "Беги". Куда ему бежать, если он не может бронежилет одеть?! У кого нога короче другой. Они всех берут! Пускай сами бы повоевали!", - добавил он. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html

https://ria.ru/20250717/vsu-2029625950.html

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Украинский военнопленный о мобилизации Киевский режим отправляет на фронт всех без разбора – на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мертвых, рассказал украинский военнопленный на видео Минобороны России. В автобусе некоторые люди умирают. Мертвого человека привезли, а другого привезли – так… Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек 2025-07-19T11:57 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины