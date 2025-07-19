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В Турции обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря - РИА Новости, 19.07.2025
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17:37 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/mina-2030172660.html
В Турции обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря
В Турции обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря - РИА Новости, 19.07.2025
В Турции обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря
Саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, сообщает газета Milliyet. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:37:00+03:00
2025-07-19T17:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. Саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, сообщает газета Milliyet. По данным агентства, разорвавшуюся в море мину обнаружили дайверы в районе Першембе в 150 метрах от берега на глубине порядка 7-8 метров. Дайверы отправили видеозапись военным, предупредившим, что, хотя речь идет о уже разорвавшейся мине, угроза остается в силе. Власти временно запретили плавание и погружение в море в данном районе. "Прибывшие из Стамбула саперы в субботу осмотрели объект, установили, что речь идет о мине, и уничтожили ее контролируемым взрывом", - сообщила газета. Происхождение мины не уточняется. В июне, предположительно, украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов турецкой провинции Коджаэли. В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Болгария, Румыния и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).
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в мире, стамбул, черное море, шиле, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турция
В мире, Стамбул, Черное море, Шиле, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турция
В Турции обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря

Milliyet: саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря

© AP Photo / ODED BALILTYКорабли ВМС Турции в проливе Босфор
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / ODED BALILTY
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СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. Саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, сообщает газета Milliyet.
По данным агентства, разорвавшуюся в море мину обнаружили дайверы в районе Першембе в 150 метрах от берега на глубине порядка 7-8 метров. Дайверы отправили видеозапись военным, предупредившим, что, хотя речь идет о уже разорвавшейся мине, угроза остается в силе. Власти временно запретили плавание и погружение в море в данном районе.
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"Прибывшие из Стамбула саперы в субботу осмотрели объект, установили, что речь идет о мине, и уничтожили ее контролируемым взрывом", - сообщила газета.
Происхождение мины не уточняется.
В июне, предположительно, украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов турецкой провинции Коджаэли.
В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Болгария, Румыния и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).
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В миреСтамбулЧерное мореШилеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Турция
 
 
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