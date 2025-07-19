https://ria.ru/20250719/mina-2030172660.html

В Турции обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря

В Турции обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря - РИА Новости, 19.07.2025

В Турции обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря

Саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, сообщает газета Milliyet. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:37:00+03:00

2025-07-19T17:37:00+03:00

2025-07-19T17:37:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. Саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, сообщает газета Milliyet. По данным агентства, разорвавшуюся в море мину обнаружили дайверы в районе Першембе в 150 метрах от берега на глубине порядка 7-8 метров. Дайверы отправили видеозапись военным, предупредившим, что, хотя речь идет о уже разорвавшейся мине, угроза остается в силе. Власти временно запретили плавание и погружение в море в данном районе. "Прибывшие из Стамбула саперы в субботу осмотрели объект, установили, что речь идет о мине, и уничтожили ее контролируемым взрывом", - сообщила газета. Происхождение мины не уточняется. В июне, предположительно, украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов турецкой провинции Коджаэли. В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Болгария, Румыния и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).

https://ria.ru/20250715/ekologiya-2029150294.html

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стамбул

черное море

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в мире, стамбул, черное море, шиле, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турция