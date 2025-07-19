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В США построят палаточные города для размещения мигрантов - РИА Новости, 19.07.2025
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16:45 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/migranty-2030165880.html
В США построят палаточные города для размещения мигрантов
В США построят палаточные города для размещения мигрантов - РИА Новости, 19.07.2025
В США построят палаточные города для размещения мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует возвести палатки для содержания нелегальных мигрантов, чтобы повысить темпы депортации, сообщает газета... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:45:00+03:00
2025-07-19T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует возвести палатки для содержания нелегальных мигрантов, чтобы повысить темпы депортации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы, к которым она получила доступ. Согласно сообщению, чиновники администрации президента США Дональда Трампа определили, что ограниченное число мест для размещения нелегальных мигрантов не дает повысить темпы их депортации. Они надеются организовать до 100 тысяч коек для размещения мигрантов к концу 2025 года. Издание напоминает, что ранее в июле конгресс США выделил иммиграционной полиции 74 миллиардов долларов на реализацию ее планов до 2029 года. "В планах приоритет отдан возведению палаток, или "укрепленных мягких сооружений", как можно быстрее, чтобы быстро расширить возможности содержания под стражей на военных базах США и прилегающих к ним тюрьмах ICE", - отмечает газета со ссылкой на документы. Как рассказали изданию неназванные чиновники, они предпочитают такой подход, так как он поможет создавать больше мест для содержания мигрантов, а не искать "тюремные камеры" по всей стране. Wall Street Journal добавляет со ссылкой на внутренние документы иммиграционной полиции, что ведомство также занимается девятью новыми проектами, которые позволят создать более 9 тысяч мест для нелегальных мигрантов. "Первый из приоритетов, указанных в документах, - это палаточный город на 5 тысяч коек в (военном гарнизоне - ред.) Форт Блисс... в Техасе... На прошлой неделе он был передан другой компании, и... иммиграционная полиция надеется ввести его в эксплуатацию к августу", - пишет издание со ссылкой на документы. По данным газеты, другие приоритеты полиции включают добавление коек в исправительном учреждении Хадсон в штате Колорадо, военном гарнизоне Аттербери в Индиане и объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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колорадо, техас, дональд трамп, сша, в мире
Колорадо, Техас, Дональд Трамп, США, В мире
В США построят палаточные города для размещения мигрантов

Wall Street Journal: в США построят палаточные города для размещения мигрантов

© Getty Images / NurPhoto/TelegramФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Telegram
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует возвести палатки для содержания нелегальных мигрантов, чтобы повысить темпы депортации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы, к которым она получила доступ.
Согласно сообщению, чиновники администрации президента США Дональда Трампа определили, что ограниченное число мест для размещения нелегальных мигрантов не дает повысить темпы их депортации. Они надеются организовать до 100 тысяч коек для размещения мигрантов к концу 2025 года. Издание напоминает, что ранее в июле конгресс США выделил иммиграционной полиции 74 миллиардов долларов на реализацию ее планов до 2029 года.
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"В планах приоритет отдан возведению палаток, или "укрепленных мягких сооружений", как можно быстрее, чтобы быстро расширить возможности содержания под стражей на военных базах США и прилегающих к ним тюрьмах ICE", - отмечает газета со ссылкой на документы.
Как рассказали изданию неназванные чиновники, они предпочитают такой подход, так как он поможет создавать больше мест для содержания мигрантов, а не искать "тюремные камеры" по всей стране.
Wall Street Journal добавляет со ссылкой на внутренние документы иммиграционной полиции, что ведомство также занимается девятью новыми проектами, которые позволят создать более 9 тысяч мест для нелегальных мигрантов.
"Первый из приоритетов, указанных в документах, - это палаточный город на 5 тысяч коек в (военном гарнизоне - ред.) Форт Блисс... в Техасе... На прошлой неделе он был передан другой компании, и... иммиграционная полиция надеется ввести его в эксплуатацию к августу", - пишет издание со ссылкой на документы.
По данным газеты, другие приоритеты полиции включают добавление коек в исправительном учреждении Хадсон в штате Колорадо, военном гарнизоне Аттербери в Индиане и объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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