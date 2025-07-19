https://ria.ru/20250719/migranty-2030125017.html

Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворили из Ирана и Пакистана

Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворили из Ирана и Пакистана - РИА Новости, 19.07.2025

Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворили из Ирана и Пакистана

Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворено из Ирана и Пакистана за последние семь месяцев, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:08:00+03:00

2025-07-19T11:08:00+03:00

2025-07-19T11:08:00+03:00

в мире

афганистан

иран

пакистан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15926/79/159267934_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_2b92106c406dc61a6518e20f553db27d.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворено из Ирана и Пакистана за последние семь месяцев, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По данным комиссара, из Ирана было депортировано более 1,5 миллиона человек, а из Пакистана - свыше 300 тысяч. Тюрк предупредил, что многие из депортируемых сталкиваются с "серьезным риском жестокого обращения, пыток или произвольного задержания в Афганистане, и их нельзя принудительно депортировать". Как сообщил в субботу афганский новостной портал Khaama press, верховный комиссар призвал немедленно прекратить депортацию, подчеркнув, что "возвращение должно быть добровольным, безопасным, достойным и соответствовать нормам международного права". "Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис и кризис в области прав человека. Возвращающиеся, как принудительно, так и добровольно, сталкиваются с дискриминацией, насилием, экономическими трудностями и отсутствием возможностей для трудоустройства", - цитирует слова дипломата издание. По информации комиссара ООН, отдельные группы депортируемых, такие как женщины, девочки, журналисты и бывшие государственные служащие, особенно уязвимы и находятся под серьезной угрозой в Афганистане. Текущая тенденция депортаций, если она сохранится, может усугубить продолжающийся многоуровневый кризис в Афганистане и поставить под угрозу тысячи жизней, считают в ООН.

https://ria.ru/20231219/ubiystvo-1916835882.html

https://ria.ru/20250719/ssha-2030102719.html

афганистан

иран

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, иран, пакистан, оон