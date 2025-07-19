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Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворили из Ирана и Пакистана
Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворили из Ирана и Пакистана - РИА Новости, 19.07.2025
Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворили из Ирана и Пакистана
Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворено из Ирана и Пакистана за последние семь месяцев, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворено из Ирана и Пакистана за последние семь месяцев, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По данным комиссара, из Ирана было депортировано более 1,5 миллиона человек, а из Пакистана - свыше 300 тысяч. Тюрк предупредил, что многие из депортируемых сталкиваются с "серьезным риском жестокого обращения, пыток или произвольного задержания в Афганистане, и их нельзя принудительно депортировать". Как сообщил в субботу афганский новостной портал Khaama press, верховный комиссар призвал немедленно прекратить депортацию, подчеркнув, что "возвращение должно быть добровольным, безопасным, достойным и соответствовать нормам международного права". "Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис и кризис в области прав человека. Возвращающиеся, как принудительно, так и добровольно, сталкиваются с дискриминацией, насилием, экономическими трудностями и отсутствием возможностей для трудоустройства", - цитирует слова дипломата издание. По информации комиссара ООН, отдельные группы депортируемых, такие как женщины, девочки, журналисты и бывшие государственные служащие, особенно уязвимы и находятся под серьезной угрозой в Афганистане. Текущая тенденция депортаций, если она сохранится, может усугубить продолжающийся многоуровневый кризис в Афганистане и поставить под угрозу тысячи жизней, считают в ООН.
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в мире, афганистан, иран, пакистан, оон
В мире, Афганистан, Иран, Пакистан, ООН
Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворили из Ирана и Пакистана
ООН: более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворили из Ирана и Пакистана
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворено из Ирана и Пакистана за последние семь месяцев, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
По данным комиссара, из Ирана
было депортировано более 1,5 миллиона человек, а из Пакистана
- свыше 300 тысяч.
Тюрк предупредил, что многие из депортируемых сталкиваются с "серьезным риском жестокого обращения, пыток или произвольного задержания в Афганистане
, и их нельзя принудительно депортировать".
Как сообщил в субботу афганский новостной портал Khaama press, верховный комиссар призвал немедленно прекратить депортацию, подчеркнув, что "возвращение должно быть добровольным, безопасным, достойным и соответствовать нормам международного права".
"Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис и кризис в области прав человека. Возвращающиеся, как принудительно, так и добровольно, сталкиваются с дискриминацией, насилием, экономическими трудностями и отсутствием возможностей для трудоустройства", - цитирует слова дипломата издание.
По информации комиссара ООН
, отдельные группы депортируемых, такие как женщины, девочки, журналисты и бывшие государственные служащие, особенно уязвимы и находятся под серьезной угрозой в Афганистане.
Текущая тенденция депортаций, если она сохранится, может усугубить продолжающийся многоуровневый кризис в Афганистане и поставить под угрозу тысячи жизней, считают в ООН.