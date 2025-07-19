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Мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет, заявил мэр города
Мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет, заявил мэр города - РИА Новости, 19.07.2025
Мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет, заявил мэр города
Мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет, анализ мониторинговых групп это подтверждает, заявил глава города-курорта Андрей Прошунин на пресс-конференции... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:08:00+03:00
2025-07-19T18:08:00+03:00
2025-07-19T18:08:00+03:00
сочи
общество
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет, анализ мониторинговых групп это подтверждает, заявил глава города-курорта Андрей Прошунин на пресс-конференции по итогам года на посту мэра. "Мазута в городе Сочи, я имею в виду на Черноморском побережье и в самом море, нет. Мониторинговые группы у нас продолжают работать с самого начала. Сегодня все заборы воды также продолжаются", - сказал Прошунин. Ранее в сочинской администрации фиксировали единичные утечки с маломерных судов на побережье курорта, об этом напомнил журналистам мэр. Причинами таких случаев, по данным городских властей, становятся техническая неисправность плавсредства или халатное отношение владельцев судов к их обслуживанию. Ранее в мэрии уточняли, что серьезного вреда экологии такие случаи не наносят. "Это все техника. Понятно, что где-то что-то происходит. Мы оперативно на это реагируем", - добавил глава Сочи.
https://ria.ru/20250715/ekologiya-2029150294.html
сочи
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сочи, общество, крушение двух танкеров в керченском проливе
Сочи, Общество, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет, заявил мэр города
Мэр Прошунин заявил, что мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет