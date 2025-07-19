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На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости, 19.07.2025
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17:46 19.07.2025 (обновлено: 18:46 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/mazut-2030173365.html
На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута
На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости, 19.07.2025
На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе в пятницу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:46:00+03:00
2025-07-19T18:46:00+03:00
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
веселовка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе в пятницу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута… Выбросы фракции мазута, диаметром до 10 сантиметров, обнаружили 18 июля в ходе мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении. Уточняется, что протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка. Работы по сбору нефтепродуктов 18 и 19 июля ведут 70 сотрудников МЧС России, 48 представителей Кубань-СПАС и 12 волонтеров, добавили в оперативном штабе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250715/ekologiya-2029150294.html
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темрюкский район
краснодарский край
веселовка
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, веселовка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Веселовка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramВ Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута
В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе в пятницу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута… Выбросы фракции мазута, диаметром до 10 сантиметров, обнаружили 18 июля в ходе мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка.
Работы по сбору нефтепродуктов 18 и 19 июля ведут 70 сотрудников МЧС России, 48 представителей Кубань-СПАС и 12 волонтеров, добавили в оперативном штабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайВеселовкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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