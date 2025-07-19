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Посол заявил об отсутствии угрозы работе Русского дома на Мальте - РИА Новости, 19.07.2025
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09:56 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/malta-2030115176.html
Посол заявил об отсутствии угрозы работе Русского дома на Мальте
Посол заявил об отсутствии угрозы работе Русского дома на Мальте - РИА Новости, 19.07.2025
Посол заявил об отсутствии угрозы работе Русского дома на Мальте
Поводов считать, что работа Русского дома на Мальте находится под угрозой, сегодня нет, российская сторона чувствует поддержку гостей этой площадки, рассказал в РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поводов считать, что работа Русского дома на Мальте находится под угрозой, сегодня нет, российская сторона чувствует поддержку гостей этой площадки, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов. По словам дипломата, еще в 2021 году в мальтийской прессе прошли вбросы о Русском доме в мальтийской столице Валлетте, но власти страны не поддались на провокации. "На сегодняшний день у нас нет оснований говорить о какой-либо угрозе для его работы. Напротив, мы чувствуем поддержку со стороны людей, которые приходят на наши мероприятия, участвуют в мастер-классах, кинопоказах, литературных вечерах. Русский дом остается востребованной площадкой, объединяющей и соотечественников, и мальтийцев, интересующихся русской культурой и языком. Мы рассчитываем, что эта работа будет продолжена и дальше на благо дружбы между нашими народами", - сказал посол. В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
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мальта, валлетта, россия, в мире
Мальта, Валлетта, Россия, В мире
Посол заявил об отсутствии угрозы работе Русского дома на Мальте

Лопухов: угрозы работы Русскому дому на Мальте нет, есть поддержка населения

© Depositphotos.com / javarman Валетта, Мальта
Валетта, Мальта - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Depositphotos.com / javarman
Валетта, Мальта . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поводов считать, что работа Русского дома на Мальте находится под угрозой, сегодня нет, российская сторона чувствует поддержку гостей этой площадки, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.
По словам дипломата, еще в 2021 году в мальтийской прессе прошли вбросы о Русском доме в мальтийской столице Валлетте, но власти страны не поддались на провокации.
"На сегодняшний день у нас нет оснований говорить о какой-либо угрозе для его работы. Напротив, мы чувствуем поддержку со стороны людей, которые приходят на наши мероприятия, участвуют в мастер-классах, кинопоказах, литературных вечерах. Русский дом остается востребованной площадкой, объединяющей и соотечественников, и мальтийцев, интересующихся русской культурой и языком. Мы рассчитываем, что эта работа будет продолжена и дальше на благо дружбы между нашими народами", - сказал посол.
В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
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