https://ria.ru/20250719/malta-2030110333.html

Отношения России и Мальты переживают не лучшие времена, рассказал посол

Отношения России и Мальты переживают не лучшие времена, рассказал посол - РИА Новости, 19.07.2025

Отношения России и Мальты переживают не лучшие времена, рассказал посол

Межгосударственные отношения России и Мальты, которая следует антироссийскому курсу Евросоюза, находятся на самом низком уровне за всю историю, но человеческие... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:15:00+03:00

2025-07-19T09:15:00+03:00

2025-07-19T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Межгосударственные отношения России и Мальты, которая следует антироссийскому курсу Евросоюза, находятся на самом низком уровне за всю историю, но человеческие связи наверняка станут основой для восстановления диалога, заявил в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов. "Наши межгосударственные отношения переживают сейчас не лучшие времена. Без преувеличения можно сказать, что они находятся на минимальном уровне за все десятилетия своего существования. К сожалению, Мальта, следуя курсу Евросоюза, присоединилась к антироссийским санкциям, а за последние три года поддержала практически все ограничительные меры и резолюции, продвигаемые Брюсселем", - сказал собеседник агентства. Однако, добавил он, российская сторона не теряет надежду на лучшее, так как точек соприкосновения между странами всегда было больше, чем причин для отчуждения. "Мы убеждены, что насчитывающая не один век история взаимодействия наших народов, насыщенная яркими событиями, дружескими контактами и взаимным уважением, не может быть предана забвению по чьей-то установке извне. Люди помнят. Люди отличают истину от пропаганды. Мы продолжаем работать с мальтийским обществом, с академическими и культурными кругами, с молодежью. Уверен: когда взбиваемая нашими недругами пыль вокруг сегодняшнего геополитического конфликта уляжется, основой для восстановления диалога станут именно человеческие связи", - подчеркнул дипломат. В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.

https://ria.ru/20250719/malta-2030104180.html

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россия, мальта, в мире