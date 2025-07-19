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Посол в Мальте прокомментировал аннулирование визы Захаровой в 2024 году - РИА Новости, 19.07.2025
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08:49 19.07.2025 (обновлено: 08:50 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/malta-2030107227.html
Посол в Мальте прокомментировал аннулирование визы Захаровой в 2024 году
Посол в Мальте прокомментировал аннулирование визы Захаровой в 2024 году - РИА Новости, 19.07.2025
Посол в Мальте прокомментировал аннулирование визы Захаровой в 2024 году
Мальтийские власти так и не объяснили конкретные причины аннулирования визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для участия в заседании Совета... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:49:00+03:00
2025-07-19T08:50:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мальтийские власти так и не объяснили конкретные причины аннулирования визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в 2024 году, этот инцидент не пошел на пользу отношениям Валлетты с Москвой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов."Ситуация, безусловно, вызвала недоумение. Сначала визу официальному представителю МИД России выдали, как это и должно быть при организации международных мероприятий. А затем - в последний момент - ее аннулировали, и, очевидно, под внешним давлением. Внятных объяснений мальтийская сторона не представила, ограничившись ссылкой на "не зависящие от них обстоятельства", однако об истинной подоплёке догадаться было нетрудно", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что такое решение создало негативный фон накануне заседания совета глав МИД государств - членов ОБСЕ, которое Мальта принимала как председатель организации в 2024 году. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании даже в условиях искусственно созданного давления развернуто изложил позицию России по актуальным вопросам европейской и глобальной повестки, добавил дипломат."Что до инцидента с визой, то для нас неожиданностью он не стал - к сожалению, в общении со странами Запада мы уже привыкли к их двойным стандартам. Но он стал еще одним тревожным сигналом, который не способствовал ни авторитету Мальты как "нейтральной" площадки, ни нашим двусторонним отношениям", - указал посол.В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
https://ria.ru/20250719/malta-2030106981.html
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в мире, мальта, россия
В мире, Мальта, Россия
Посол в Мальте прокомментировал аннулирование визы Захаровой в 2024 году

Посол Лопухов: власти Мальты так и не объяснили аннулирование визы Захаровой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мальтийские власти так и не объяснили конкретные причины аннулирования визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в 2024 году, этот инцидент не пошел на пользу отношениям Валлетты с Москвой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.
"Ситуация, безусловно, вызвала недоумение. Сначала визу официальному представителю МИД России выдали, как это и должно быть при организации международных мероприятий. А затем - в последний момент - ее аннулировали, и, очевидно, под внешним давлением. Внятных объяснений мальтийская сторона не представила, ограничившись ссылкой на "не зависящие от них обстоятельства", однако об истинной подоплёке догадаться было нетрудно", - сказал собеседник агентства.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Мальта не стремится в НАТО, заявил посол
Вчера, 08:42
Он подчеркнул, что такое решение создало негативный фон накануне заседания совета глав МИД государств - членов ОБСЕ, которое Мальта принимала как председатель организации в 2024 году. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании даже в условиях искусственно созданного давления развернуто изложил позицию России по актуальным вопросам европейской и глобальной повестки, добавил дипломат.
"Что до инцидента с визой, то для нас неожиданностью он не стал - к сожалению, в общении со странами Запада мы уже привыкли к их двойным стандартам. Но он стал еще одним тревожным сигналом, который не способствовал ни авторитету Мальты как "нейтральной" площадки, ни нашим двусторонним отношениям", - указал посол.
В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
Столица Мальты Валлетта - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Мальта больше не беспристрастный посредник, заявил посол
Вчера, 08:07
 
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