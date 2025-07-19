https://ria.ru/20250719/malta-2030107227.html

Посол в Мальте прокомментировал аннулирование визы Захаровой в 2024 году

Посол в Мальте прокомментировал аннулирование визы Захаровой в 2024 году - РИА Новости, 19.07.2025

Посол в Мальте прокомментировал аннулирование визы Захаровой в 2024 году

Мальтийские власти так и не объяснили конкретные причины аннулирования визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для участия в заседании Совета... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:49:00+03:00

2025-07-19T08:49:00+03:00

2025-07-19T08:50:00+03:00

в мире

мальта

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мальтийские власти так и не объяснили конкретные причины аннулирования визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в 2024 году, этот инцидент не пошел на пользу отношениям Валлетты с Москвой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов."Ситуация, безусловно, вызвала недоумение. Сначала визу официальному представителю МИД России выдали, как это и должно быть при организации международных мероприятий. А затем - в последний момент - ее аннулировали, и, очевидно, под внешним давлением. Внятных объяснений мальтийская сторона не представила, ограничившись ссылкой на "не зависящие от них обстоятельства", однако об истинной подоплёке догадаться было нетрудно", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что такое решение создало негативный фон накануне заседания совета глав МИД государств - членов ОБСЕ, которое Мальта принимала как председатель организации в 2024 году. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании даже в условиях искусственно созданного давления развернуто изложил позицию России по актуальным вопросам европейской и глобальной повестки, добавил дипломат."Что до инцидента с визой, то для нас неожиданностью он не стал - к сожалению, в общении со странами Запада мы уже привыкли к их двойным стандартам. Но он стал еще одним тревожным сигналом, который не способствовал ни авторитету Мальты как "нейтральной" площадки, ни нашим двусторонним отношениям", - указал посол.В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.

https://ria.ru/20250719/malta-2030106981.html

https://ria.ru/20250719/malta-2030104180.html

мальта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мальта, россия