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Мальта не стремится в НАТО, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
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08:42 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/malta-2030106981.html
Мальта не стремится в НАТО, заявил посол
Мальта не стремится в НАТО, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
Мальта не стремится в НАТО, заявил посол
Мальта, одно из немногочисленных государств - членов Евросоюза, не входящих в НАТО, пока не стремится к членству в североатлантическом альянсе, а большая часть... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:42:00+03:00
2025-07-19T08:42:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мальта, одно из немногочисленных государств - членов Евросоюза, не входящих в НАТО, пока не стремится к членству в североатлантическом альянсе, а большая часть населения поддерживает нейтральный статус Валлетты, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов. "Конституционно Мальта является нейтральным государством - и этот статус традиционно поддерживается абсолютным большинством населения. По нашим наблюдениям, пока Валлетта стремления к членству в НАТО не проявляет", - сказал собеседник агентства. При этом дипломат отметил, что и на Мальте чувствуются усилия пропагандистов "российской угрозы". "Но есть все основания надеяться, что мальтийское общество сохранит трезвость мышления и не позволит втянуть себя в военные блоки или конфронтационные сценарии", - добавил посол. В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250718/nato-2029943726.html
https://ria.ru/20250712/moldaviya-2028744497.html
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в мире, мальта, россия, москва, нато
В мире, Мальта, Россия, Москва, НАТО
Мальта не стремится в НАТО, заявил посол

Лопухов: Мальта не стремится в НАТО, большая часть страны за нейтралитет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мальта, одно из немногочисленных государств - членов Евросоюза, не входящих в НАТО, пока не стремится к членству в североатлантическом альянсе, а большая часть населения поддерживает нейтральный статус Валлетты, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.
"Конституционно Мальта является нейтральным государством - и этот статус традиционно поддерживается абсолютным большинством населения. По нашим наблюдениям, пока Валлетта стремления к членству в НАТО не проявляет", - сказал собеседник агентства.
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При этом дипломат отметил, что и на Мальте чувствуются усилия пропагандистов "российской угрозы".
"Но есть все основания надеяться, что мальтийское общество сохранит трезвость мышления и не позволит втянуть себя в военные блоки или конфронтационные сценарии", - добавил посол.
В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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