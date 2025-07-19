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Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 19.07.2025
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08:19 19.07.2025 (обновлено: 08:20 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/malta-2030105725.html
Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол
Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 19.07.2025
Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол
Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:19:00+03:00
2025-07-19T08:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов."Да, как член ЕС, Мальта участвует в выработке общей политики Брюсселя, в том числе по таким позициям, как "оборона и безопасность", но делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений – даже символических", - сказал собеседник агентства.В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мальта, украина, евросоюз, россия, в мире
Мальта, Украина, Евросоюз, Россия, В мире
Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол

Посол Лопухов: Мальта не идет даже на символические поставки оружия Украине

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкСтолица Мальты Валетта
Столица Мальты Валетта - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Столица Мальты Валетта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.
«
"Да, как член ЕС, Мальта участвует в выработке общей политики Брюсселя, в том числе по таким позициям, как "оборона и безопасность", но делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений – даже символических", - сказал собеседник агентства.
В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Страшная ошибка: ежедневными налетами Россия оказала Украине великую услугу
Вчера, 08:00
 
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