https://ria.ru/20250719/malta-2030105725.html

Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол

Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 19.07.2025

Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол

Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:19:00+03:00

2025-07-19T08:19:00+03:00

2025-07-19T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов."Да, как член ЕС, Мальта участвует в выработке общей политики Брюсселя, в том числе по таким позициям, как "оборона и безопасность", но делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений – даже символических", - сказал собеседник агентства.В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

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Варвара Скокшина

мальта, украина, евросоюз, россия, в мире