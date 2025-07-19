https://ria.ru/20250719/malta-2030105725.html
Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол
Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 19.07.2025
Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол
Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:19:00+03:00
2025-07-19T08:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов."Да, как член ЕС, Мальта участвует в выработке общей политики Брюсселя, в том числе по таким позициям, как "оборона и безопасность", но делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений – даже символических", - сказал собеседник агентства.В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мальта, украина, евросоюз, россия, в мире
Мальта, Украина, Евросоюз, Россия, В мире
Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол
Посол Лопухов: Мальта не идет даже на символические поставки оружия Украине