https://ria.ru/20250719/makron-2030115032.html
Макрон выступил с дерзким заявлением против России после беседы с Зеленским
Макрон выступил с дерзким заявлением против России после беседы с Зеленским - РИА Новости, 19.07.2025
Макрон выступил с дерзким заявлением против России после беседы с Зеленским
Французский лидер Эммануэль Макрон в соцсети X заявил об усилении давления на Москву. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:55:00+03:00
2025-07-19T09:55:00+03:00
2025-07-19T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон в соцсети X заявил об усилении давления на Москву."Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. <...> Вместе (с другими западными лидерами. — Прим. ред.) мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня", — утверждает он.Макрон подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать украинскую сторону, и поприветствовал принятие в этой связи нового пакета антироссийских санкций.В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о согласовании восемнадцатого пакета ограничительных мер против России.Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030109788.html
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владимир зеленский, кайя каллас, россия, в мире, москва, эммануэль макрон, париж
Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Россия, В мире, Москва, Эммануэль Макрон, Париж
Макрон выступил с дерзким заявлением против России после беседы с Зеленским
Макрон заявил об усилении давления на Москву