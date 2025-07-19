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Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев - РИА Новости, 19.07.2025
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01:49 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/maduro-2030089831.html
Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев
Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев - РИА Новости, 19.07.2025
Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Сальвадора в незаконном удержании и пытках депортированных венесуэльских мигрантов и заявил, что сальвадорский РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T01:49:00+03:00
2025-07-19T01:49:00+03:00
в мире
сальвадор
сша
венесуэла
николас мадуро
найиб букеле
хорхе родригес
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МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Сальвадора в незаконном удержании и пытках депортированных венесуэльских мигрантов и заявил, что сальвадорский президент Найиб Букеле должен будет понести ответственность. "Миграция - не преступление. А вот похищение и пытки мигрантов - это преступление. И Букеле должен знать, что рано или поздно за всё, что он сделал с этими венесуэльцами в концентрационных и пыточных лагерях, будет справедливость", - заявил Мадуро, выступая на крестьянском конгрессе в Каракасе. Глава государства подтвердил, что 252 венесуэльца, задержанных в марте и содержавшихся "без суда и доступа к защите" в крупнейшей тюрьме Сальвадора - центре содержания террористов Cecot, были освобождены и уже вылетели на родину. Он повторил свой тезис о том, что эти люди не совершали преступлений в Сальвадоре и оказались там после депортации из США. Мадуро заявил также, что первые показания освобождённых подтверждают случаи насилия - один из них "потерял почку после избиений", другие подвергались пыткам, им не давали есть или кормили испорченной едой. Все прибывшие, по его словам, будут осмотрены венесуэльскими врачами сразу после приземления. Операция по возвращению мигрантов, как сообщил президент, стала результатом переговоров с представителями правительства США, которыми руководил спикер парламента Хорхе Родригес.
https://ria.ru/20250606/maduro-2021214971.html
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в мире, сальвадор, сша, венесуэла, николас мадуро, найиб букеле, хорхе родригес
В мире, Сальвадор, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Найиб Букеле, Хорхе Родригес
Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев

Мадуро пригрозил главе Сальвадора Букеле ответственностью за пытки венесуэльцев

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Сальвадора в незаконном удержании и пытках депортированных венесуэльских мигрантов и заявил, что сальвадорский президент Найиб Букеле должен будет понести ответственность.
"Миграция - не преступление. А вот похищение и пытки мигрантов - это преступление. И Букеле должен знать, что рано или поздно за всё, что он сделал с этими венесуэльцами в концентрационных и пыточных лагерях, будет справедливость", - заявил Мадуро, выступая на крестьянском конгрессе в Каракасе.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Мадуро призвал Трампа не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле
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Глава государства подтвердил, что 252 венесуэльца, задержанных в марте и содержавшихся "без суда и доступа к защите" в крупнейшей тюрьме Сальвадора - центре содержания террористов Cecot, были освобождены и уже вылетели на родину. Он повторил свой тезис о том, что эти люди не совершали преступлений в Сальвадоре и оказались там после депортации из США.
Мадуро заявил также, что первые показания освобождённых подтверждают случаи насилия - один из них "потерял почку после избиений", другие подвергались пыткам, им не давали есть или кормили испорченной едой. Все прибывшие, по его словам, будут осмотрены венесуэльскими врачами сразу после приземления.
Операция по возвращению мигрантов, как сообщил президент, стала результатом переговоров с представителями правительства США, которыми руководил спикер парламента Хорхе Родригес.
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В миреСальвадорСШАВенесуэлаНиколас МадуроНайиб БукелеХорхе Родригес
 
 
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