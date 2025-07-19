https://ria.ru/20250719/los-andzheles-2030139570.html
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу - РИА Новости, 19.07.2025
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу
Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали, сообщила пожарная служба города. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:22:00+03:00
2025-07-19T13:22:00+03:00
2025-07-19T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали, сообщила пожарная служба города."По предварительным данным, неизвестный автомобиль въехал в толпу, более 20 человек пострадали", - говорится в пресс-релизе на сайте службы.Как сообщает служба, примерно десять человек находятся в стабильном состоянии, и до пяти человек - в критическом состоянии. Пожарная служба не приводит других деталей случившегося.
https://ria.ru/20250719/dtp-2030137399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, в мире
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, более 20 человек пострадали
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали, сообщила пожарная служба города.
"По предварительным данным, неизвестный автомобиль въехал в толпу, более 20 человек пострадали", - говорится в пресс-релизе на сайте службы.
Как сообщает служба, примерно десять человек находятся в стабильном состоянии, и до пяти человек - в критическом состоянии. Пожарная служба не приводит других деталей случившегося.