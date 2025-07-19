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В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу - РИА Новости, 19.07.2025
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13:22 19.07.2025 (обновлено: 16:22 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/los-andzheles-2030139570.html
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу - РИА Новости, 19.07.2025
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу
Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали, сообщила пожарная служба города. РИА Новости, 19.07.2025
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2025-07-19T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали, сообщила пожарная служба города."По предварительным данным, неизвестный автомобиль въехал в толпу, более 20 человек пострадали", - говорится в пресс-релизе на сайте службы.Как сообщает служба, примерно десять человек находятся в стабильном состоянии, и до пяти человек - в критическом состоянии. Пожарная служба не приводит других деталей случившегося.
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лос-анджелес, в мире
Лос-Анджелес, В мире
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, более 20 человек пострадали

© AP Photo / Damian DovarganesМесто наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес. 19 июля 2025
Место наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес. 19 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Место наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес. 19 июля 2025
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали, сообщила пожарная служба города.
"По предварительным данным, неизвестный автомобиль въехал в толпу, более 20 человек пострадали", - говорится в пресс-релизе на сайте службы.
Как сообщает служба, примерно десять человек находятся в стабильном состоянии, и до пяти человек - в критическом состоянии. Пожарная служба не приводит других деталей случившегося.
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