https://ria.ru/20250719/los-andzheles-2030139570.html

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу - РИА Новости, 19.07.2025

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу

Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали, сообщила пожарная служба города. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T13:22:00+03:00

2025-07-19T13:22:00+03:00

2025-07-19T16:22:00+03:00

лос-анджелес

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали, сообщила пожарная служба города."По предварительным данным, неизвестный автомобиль въехал в толпу, более 20 человек пострадали", - говорится в пресс-релизе на сайте службы.Как сообщает служба, примерно десять человек находятся в стабильном состоянии, и до пяти человек - в критическом состоянии. Пожарная служба не приводит других деталей случившегося.

https://ria.ru/20250719/dtp-2030137399.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

лос-анджелес, в мире