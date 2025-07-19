В Лондоне на протестах в поддержку Palestine Action задержали 55 человек
Полиция Лондона задержала 55 человек на протестах в поддержку Palestine Action
© Getty Images / Leon NealЗадержание на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action в Лондоне
© Getty Images / Leon Neal
Задержание на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action в Лондоне
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 50 человек задержаны в Лондоне на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая внесена в список террористов в Великобритании, сообщает полиция города.
В начале июля британский суд отклонил ходатайство Palestine Action о временной блокировке приказа о ее внесении в список террористов. Теперь членство или поддержка движения стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.
Согласно публикации полиции Лондона в соцсети X, протесты проходили в субботу на Парламентской площади в центре города.
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"Пятьдесят пять человек задержали на Парламентской площади за демонстрацию плакатов в поддержку запрещенной группировки Palestine Action", - говорится в сообщении полиции.
Глава МВД Британии Иветт Купер приняла решение о внесении Palestine Action в список террористических организаций после того, как 20 июня активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.