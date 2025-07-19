https://ria.ru/20250719/kvartira-2030127610.html

Сотрудник ММК, которого Путин назвал "хитрюгой", живет в съемной квартире

Сотрудник ММК, которого Путин назвал "хитрюгой", живет в съемной квартире - РИА Новости, 19.07.2025

Сотрудник ММК, которого Путин назвал "хитрюгой", живет в съемной квартире

Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:36:00+03:00

2025-07-19T11:36:00+03:00

2025-07-19T11:36:00+03:00

россия

магнитогорск

владимир путин

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл – РИА Новости. Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменения программы "Молодая семья", рассказал РИА Новости, что в настоящее время проживает с супругой в съемной квартире, ожидая снижения процентных ставок на ипотеку, чтобы купить жильё. Путин побывал с рабочей поездкой в Магнитогорске 16 июля. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из сотрудников – Плеханов - рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. Он спросил у Путина, возможно ли изменить льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее молодым семьям авансом. Путин назвал работника предприятия "хитрюгой", 24-летний сотрудник добавил к своему вопросу, что обязательным условием такого предложения должны быть планы семьи завести детей в ближайшие 2-4 года. "На данный момент мы с женой снимаем квартиру и копим на первоначальный взнос в ожидании снижения ставок по ипотеке - так как по текущим ставкам купить квартиру молодой семье нет возможности", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ожидает, когда ставки снизятся до уровня 10-11% годовых.

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россия, магнитогорск, владимир путин, общество