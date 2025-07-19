https://ria.ru/20250719/krym-2030153656.html

У Крымского моста скопилась гигантская очередь из автомобилей

У Крымского моста скопилась гигантская очередь из автомобилей - РИА Новости, 19.07.2025

У Крымского моста скопилась гигантская очередь из автомобилей

Очередь из более 800 транспортных средств скопилась у Крымского моста в сторону Краснодарского края, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:19:00+03:00

2025-07-19T15:19:00+03:00

2025-07-19T15:25:00+03:00

происшествия

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Очередь из более 800 транспортных средств скопилась у Крымского моста в сторону Краснодарского края, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 820 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 15.00 мск.

https://ria.ru/20250719/poezda-2030142346.html

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

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2025

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происшествия, краснодарский край, тамань (станица), керчь