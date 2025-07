https://ria.ru/20250719/korabl-2030199889.html

Компания-судовладелец Eternity С готова выплатить компенсации команде

Компания-судовладелец Eternity С готова выплатить компенсации команде - РИА Новости, 19.07.2025

Компания-судовладелец Eternity С готова выплатить компенсации команде

Компания-судовладелец греческого сухогруза Eternity, который подвергся атаке в Красном море, сообщила РИА Новости о готовности выплатить компенсации членам... РИА Новости, 19.07.2025

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компания-судовладелец греческого сухогруза Eternity, который подвергся атаке в Красном море, сообщила РИА Новости о готовности выплатить компенсации членам экипажа, среди которых числится россиянин. "Мы продолжаем выплачивать зарплату всем членам экипажа в полном объеме и работаем с семьями членов экипажа, чтобы оказать им немедленную поддержку, если это необходимо, включая финансовую помощь и психологическое консультирование. Как только члены экипажа вернутся домой, мы обязуемся предоставить им соответствующую поддержку и компенсацию", - сообщили в пресс-службе компании Cosmoship. Судовладелец на данном этапе пытается через "каждый доступный канал" установить прямой контакт с моряками, которых подобрали хуситы, чтобы обеспечить их возвращение домой. Ранее высокопоставленный источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов сообщил РИА Новости, что российский моряк с подбитого правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) греческого сухогруза Eternity C Алексей Галактионов был спасен военно-морскими силами Йемена, он проходит лечение в стране в связи с ранением и идёт на поправку. До этого агентство Рейтер со ссылкой на компанию-судовладельца Cosmoship сообщало о 10 числящихся пропавшими членах экипажа судна Eternity C. Судовладельцы также подтвердили, что десять моряков были спасены после атаки. Агентство со ссылкой на источники указало, что спасенные члены экипажа в понедельник прибыли в Саудовскую Аравию. Рейтер также подчеркивает, что, по данным Cosmoship, на судне оставались 15 человек, которые считаются пропавшими без вести. По данным источника Рейтер, пятеро из них погибли до затопления судна. Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на судно три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших, по данным телеканала, россиянин, который работал на судне электромехаником, ему ампутировали конечность. В то же время издание Times of Israel опубликовало информацию о четырех погибших со ссылкой на информированный источник. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявили, что судно полностью затонуло, а часть экипажа спасена. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены. Посольство США в Йемене заявило, что хуситы похитили моряков с судна, призвав немедленно всех отпустить. Атака на греческий сухогруз Eternity — это второе за несколько дней нападение на торговое судно у берегов Йемена. UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла". Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля.

