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ДР Конго и повстанцы из M23 подписали соглашение о прекращении конфликта - РИА Новости, 19.07.2025
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11:42 19.07.2025 (обновлено: 13:20 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/konflikt-2030128751.html
ДР Конго и повстанцы из M23 подписали соглашение о прекращении конфликта
ДР Конго и повстанцы из M23 подписали соглашение о прекращении конфликта - РИА Новости, 19.07.2025
ДР Конго и повстанцы из M23 подписали соглашение о прекращении конфликта
Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре соглашение о прекращении конфликта, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:42:00+03:00
2025-07-19T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре соглашение о прекращении конфликта, передает агентство Рейтер. Ранее Рейтер со ссылкой на источники передавало, что ДР Конго и повстанцы из движения M23 договорились подписать декларацию о прекращении конфликта на востоке страны. Ожидалось, что декларация будет подписана в субботу в Дохе. "Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре в субботу декларацию принципов для завершения боев на востоке ДР Конго", - сообщило агентство. Как уточняет агентство, декларацию подписали представители обеих сторон в Дохе. Агентство Ассошиэйтед Пресс позднее уточнило со ссылкой на текст декларации, что окончательное мирное соглашение между ДРК и движением М23 будет подписано 18 августа, оно будет соответствовать подписанному в июне соглашению между властями Руанды и ДРК.Ранее со ссылкой на главу конголезского МИД Терезу Вагнер агентство Блумберг передавало, что республика хочет достичь мирного соглашения с повстанцами до запланированного на июль саммита между лидерами ДР Конго, Руанды и президентом США Дональдом Трампом. Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028185867.html
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в мире, руанда, россия, катар, дональд трамп, василий небензя, оон
В мире, Руанда, Россия, Катар, Дональд Трамп, Василий Небензя, ООН

ДР Конго и повстанцы из M23 подписали соглашение о прекращении конфликта

© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы движения M23
Повстанцы движения M23 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы движения M23. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре соглашение о прекращении конфликта, передает агентство Рейтер.
Ранее Рейтер со ссылкой на источники передавало, что ДР Конго и повстанцы из движения M23 договорились подписать декларацию о прекращении конфликта на востоке страны. Ожидалось, что декларация будет подписана в субботу в Дохе.
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"Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре в субботу декларацию принципов для завершения боев на востоке ДР Конго", - сообщило агентство.
Как уточняет агентство, декларацию подписали представители обеих сторон в Дохе.
Агентство Ассошиэйтед Пресс позднее уточнило со ссылкой на текст декларации, что окончательное мирное соглашение между ДРК и движением М23 будет подписано 18 августа, оно будет соответствовать подписанному в июне соглашению между властями Руанды и ДРК.
Ранее со ссылкой на главу конголезского МИД Терезу Вагнер агентство Блумберг передавало, что республика хочет достичь мирного соглашения с повстанцами до запланированного на июль саммита между лидерами ДР Конго, Руанды и президентом США Дональдом Трампом.
Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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