ДР Конго и повстанцы из M23 подписали соглашение о прекращении конфликта
© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы движения M23
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы движения M23. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре соглашение о прекращении конфликта, передает агентство Рейтер.
Ранее Рейтер со ссылкой на источники передавало, что ДР Конго и повстанцы из движения M23 договорились подписать декларацию о прекращении конфликта на востоке страны. Ожидалось, что декларация будет подписана в субботу в Дохе.
"Демократическая республика Конго и повстанцы из движения M23 подписали в Катаре в субботу декларацию принципов для завершения боев на востоке ДР Конго", - сообщило агентство.
Как уточняет агентство, декларацию подписали представители обеих сторон в Дохе.
Агентство Ассошиэйтед Пресс позднее уточнило со ссылкой на текст декларации, что окончательное мирное соглашение между ДРК и движением М23 будет подписано 18 августа, оно будет соответствовать подписанному в июне соглашению между властями Руанды и ДРК.
Ранее со ссылкой на главу конголезского МИД Терезу Вагнер агентство Блумберг передавало, что республика хочет достичь мирного соглашения с повстанцами до запланированного на июль саммита между лидерами ДР Конго, Руанды и президентом США Дональдом Трампом.
Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.