Рейтинг@Mail.ru
В СФ предложили компенсировать стоимость учебы работающим студентам-медикам - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 19.07.2025 (обновлено: 05:15 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/kompensatsii-2030097872.html
В СФ предложили компенсировать стоимость учебы работающим студентам-медикам
В СФ предложили компенсировать стоимость учебы работающим студентам-медикам - РИА Новости, 19.07.2025
В СФ предложили компенсировать стоимость учебы работающим студентам-медикам
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность частичной компенсации стоимости на обучение для студентов-медиков на платном... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:14:00+03:00
2025-07-19T05:15:00+03:00
айрат гибатдинов
михаил мурашко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность частичной компенсации стоимости на обучение для студентов-медиков на платном отделении при условии отработки ими в бюджетных учреждениях здравоохранения, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность компенсации части затрат на обучение для выпускников, поступающих в бюджетные учреждения здравоохранения. К примеру, 10% при отработке 1 года в бюджетных учреждениях, 25% при отработке 3 лет и так далее. Помимо прочего, необходимо рассмотреть возможность внедрения подобного механизма и для студентов, совмещающих учебу и работу в качестве среднего медицинского персонала", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что в последнее время стоимость обучения в медицинских вузах значительно выросла. По его мнению, это означает, что медицинское образование "становится недоступным для значительной части абитуриентов, не готовых заключить договор о целевом обучении". "В условиях, когда многие семьи не в состоянии оплачивать такие суммы, выпускники могут просто не дойти до профессии, в которой сегодня особенно остро нужны молодые кадры. Ситуация требует вмешательства со стороны профильных ведомств. Рост цен на подготовку врачей должен учитывать не только издержки вузов, но и социальную значимость профессии", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028146069.html
https://ria.ru/20250624/kosihina-2025079861.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e4f548fac04c0ea3864bd9ffdf05098e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айрат гибатдинов, михаил мурашко, общество
Айрат Гибатдинов, Михаил Мурашко, Общество
В СФ предложили компенсировать стоимость учебы работающим студентам-медикам

Гибатдинов предложил компенсировать траты на учебу работающим студентам-медикам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность частичной компенсации стоимости на обучение для студентов-медиков на платном отделении при условии отработки ими в бюджетных учреждениях здравоохранения, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность компенсации части затрат на обучение для выпускников, поступающих в бюджетные учреждения здравоохранения. К примеру, 10% при отработке 1 года в бюджетных учреждениях, 25% при отработке 3 лет и так далее. Помимо прочего, необходимо рассмотреть возможность внедрения подобного механизма и для студентов, совмещающих учебу и работу в качестве среднего медицинского персонала", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками
9 июля, 14:47
В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что в последнее время стоимость обучения в медицинских вузах значительно выросла. По его мнению, это означает, что медицинское образование "становится недоступным для значительной части абитуриентов, не готовых заключить договор о целевом обучении".
"В условиях, когда многие семьи не в состоянии оплачивать такие суммы, выпускники могут просто не дойти до профессии, в которой сегодня особенно остро нужны молодые кадры. Ситуация требует вмешательства со стороны профильных ведомств. Рост цен на подготовку врачей должен учитывать не только издержки вузов, но и социальную значимость профессии", - констатировал политик.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Совфеде предложили не наказывать медиков за вред имуществу при исполнении
24 июня, 13:19
 
Айрат ГибатдиновМихаил МурашкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала