https://ria.ru/20250719/kompensatsii-2030097872.html

В СФ предложили компенсировать стоимость учебы работающим студентам-медикам

В СФ предложили компенсировать стоимость учебы работающим студентам-медикам - РИА Новости, 19.07.2025

В СФ предложили компенсировать стоимость учебы работающим студентам-медикам

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность частичной компенсации стоимости на обучение для студентов-медиков на платном... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T05:14:00+03:00

2025-07-19T05:14:00+03:00

2025-07-19T05:15:00+03:00

айрат гибатдинов

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность частичной компенсации стоимости на обучение для студентов-медиков на платном отделении при условии отработки ими в бюджетных учреждениях здравоохранения, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность компенсации части затрат на обучение для выпускников, поступающих в бюджетные учреждения здравоохранения. К примеру, 10% при отработке 1 года в бюджетных учреждениях, 25% при отработке 3 лет и так далее. Помимо прочего, необходимо рассмотреть возможность внедрения подобного механизма и для студентов, совмещающих учебу и работу в качестве среднего медицинского персонала", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что в последнее время стоимость обучения в медицинских вузах значительно выросла. По его мнению, это означает, что медицинское образование "становится недоступным для значительной части абитуриентов, не готовых заключить договор о целевом обучении". "В условиях, когда многие семьи не в состоянии оплачивать такие суммы, выпускники могут просто не дойти до профессии, в которой сегодня особенно остро нужны молодые кадры. Ситуация требует вмешательства со стороны профильных ведомств. Рост цен на подготовку врачей должен учитывать не только издержки вузов, но и социальную значимость профессии", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250709/rossiya-2028146069.html

https://ria.ru/20250624/kosihina-2025079861.html

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айрат гибатдинов, михаил мурашко, общество