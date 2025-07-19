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Валаамский кофе теперь можно заказать на маркетплейсах - РИА Новости, 19.07.2025
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Религия
 
08:38 19.07.2025 (обновлено: 08:39 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/kofe-2030106744.html
Валаамский кофе теперь можно заказать на маркетплейсах
Валаамский кофе теперь можно заказать на маркетплейсах - РИА Новости, 19.07.2025
Валаамский кофе теперь можно заказать на маркетплейсах
"Братский кофе", обжаренный в Валаамском монастыре на профессиональном оборудовании, можно заказать через сайт или маркетплейсы в городах России, рассказал РИА... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:38:00+03:00
2025-07-19T08:39:00+03:00
религия
россия
финляндия
бразилия
валаамский монастырь
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Братский кофе", обжаренный в Валаамском монастыре на профессиональном оборудовании, можно заказать через сайт или маркетплейсы в городах России, рассказал РИА Новости помощник келаря (начальника кухни) Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря послушник Александр, который отвечает за "кофейный проект". "Мы закупаем зеленый кофе из Бразилии, Колумбии, Эфиопии, Кении. Через посредников привозим на остров и уже здесь обжариваем - у нас профессиональное оборудование. Теперь наш кофе можно приобрести и на материке - через сайт "Братский кофе" или маркетплейсы - отправляем по всей стране. Если заказ с сайта, мы особенно стараемся оформить посылку - открытки вкладываем, послания. Оказалось, это очень востребовано, люди получают весточку с Валаама, благодарят, им приятно", - сказал Александр. Он отметил, что обжарка кофе – это послушание, а перед любой работой в монастыре принято молиться. Помещения и оборудование для обжарки освящены. "У нас есть благословение кормить паломников. Зарегистрировали торговую марку. Весь заработок идет в келарскую службу (кухню - ред.) - на питание монахам, в том числе тот же кофе, который для них, конечно, бесплатный", - пояснил послушник. Готовить кофе своей обжарки в монастыре начали в прошлом туристическом сезоне, а в этом году стали отправлять его в города РФ. Причем, заметил Александр, делать решили именно свежеобжаренный: он особенно вкусный и ароматный, востребован среди братии и многочисленных паломников, которые хотят восстановить силы после экскурсий и богослужений. "Поскольку монастырь сам делает многие продукты - молоко, сыры, хлеб, кондитерские изделия, квас, мед, - решено было и кофе сделать максимально "валаамским", так сказать, братским. Это не фигура речи, в проекте принимают участие послушники, монахи и даже игумен: выбирает оформление, варианты обжарки. Сейчас в обители можно приобрести 9 видов кофе - молотый и в зернах. Это основная линейка. Но делаем и особые продукты в маленьком количестве. К юбилею (наместнику Валаамского монастыря епископу Троицкому Панкратию 21 июля исполняется 70 лет – ред.) выходит "Выбор Игумена". Там обжарка специальная", - пояснил Александр. Кофе, отметил он, считается одним из самых сложных продуктов. "Эта история очень похожа на виноделие, даже термины используются те же. Никто из нас раньше не учился кофейному делу, но эта индустрия оказалась очень радушной. Например, нас консультировал тренер россиянина - чемпиона мира по обжарке кофе. А недавно другой человек, который работает в этой индустрии 15 лет, приезжал в обитель, помог наладить оборудование, дал советы, рассказал о профилях обжарки", - рассказал помощник келаря. По его словам, было время, когда сильная обжарка была в моде. "Но любой кофе, когда пережарить, будет одинаково простоватым, горьким – многие привыкли к этому условно магазинному кофе. Да и для производителей проще пережарить: это скрывает недостатки, дешевизну зерна, неумение с ним работать. Но последние годы развивается индустрия, которая призвана подчеркнуть, что у кофе очень многогранный и сложный вкус, который может быть разным. Ведь кофе - это ягода, и ее вкус изначально заложен, задуман Богом. Поэтому, приезжая на Валаам, люди зачастую заново открывают для себя этот напиток", - заключил собеседник агентства. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские - появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
https://ria.ru/20241204/kofe-1987224897.html
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Религия, Россия, Финляндия, Бразилия, Валаамский монастырь
Валаамский кофе теперь можно заказать на маркетплейсах

"Братский кофе" из Валаамского монастыря теперь можно заказать на маркетплейсах

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВалаамский монастырь
Валаамский монастырь - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Валаамский монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Братский кофе", обжаренный в Валаамском монастыре на профессиональном оборудовании, можно заказать через сайт или маркетплейсы в городах России, рассказал РИА Новости помощник келаря (начальника кухни) Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря послушник Александр, который отвечает за "кофейный проект".
"Мы закупаем зеленый кофе из Бразилии, Колумбии, Эфиопии, Кении. Через посредников привозим на остров и уже здесь обжариваем - у нас профессиональное оборудование. Теперь наш кофе можно приобрести и на материке - через сайт "Братский кофе" или маркетплейсы - отправляем по всей стране. Если заказ с сайта, мы особенно стараемся оформить посылку - открытки вкладываем, послания. Оказалось, это очень востребовано, люди получают весточку с Валаама, благодарят, им приятно", - сказал Александр.
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Он отметил, что обжарка кофе – это послушание, а перед любой работой в монастыре принято молиться. Помещения и оборудование для обжарки освящены. "У нас есть благословение кормить паломников. Зарегистрировали торговую марку. Весь заработок идет в келарскую службу (кухню - ред.) - на питание монахам, в том числе тот же кофе, который для них, конечно, бесплатный", - пояснил послушник.
Готовить кофе своей обжарки в монастыре начали в прошлом туристическом сезоне, а в этом году стали отправлять его в города РФ. Причем, заметил Александр, делать решили именно свежеобжаренный: он особенно вкусный и ароматный, востребован среди братии и многочисленных паломников, которые хотят восстановить силы после экскурсий и богослужений.
"Поскольку монастырь сам делает многие продукты - молоко, сыры, хлеб, кондитерские изделия, квас, мед, - решено было и кофе сделать максимально "валаамским", так сказать, братским. Это не фигура речи, в проекте принимают участие послушники, монахи и даже игумен: выбирает оформление, варианты обжарки. Сейчас в обители можно приобрести 9 видов кофе - молотый и в зернах. Это основная линейка. Но делаем и особые продукты в маленьком количестве. К юбилею (наместнику Валаамского монастыря епископу Троицкому Панкратию 21 июля исполняется 70 лет – ред.) выходит "Выбор Игумена". Там обжарка специальная", - пояснил Александр.
Кофе, отметил он, считается одним из самых сложных продуктов. "Эта история очень похожа на виноделие, даже термины используются те же. Никто из нас раньше не учился кофейному делу, но эта индустрия оказалась очень радушной. Например, нас консультировал тренер россиянина - чемпиона мира по обжарке кофе. А недавно другой человек, который работает в этой индустрии 15 лет, приезжал в обитель, помог наладить оборудование, дал советы, рассказал о профилях обжарки", - рассказал помощник келаря.
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По его словам, было время, когда сильная обжарка была в моде. "Но любой кофе, когда пережарить, будет одинаково простоватым, горьким – многие привыкли к этому условно магазинному кофе. Да и для производителей проще пережарить: это скрывает недостатки, дешевизну зерна, неумение с ним работать. Но последние годы развивается индустрия, которая призвана подчеркнуть, что у кофе очень многогранный и сложный вкус, который может быть разным. Ведь кофе - это ягода, и ее вкус изначально заложен, задуман Богом. Поэтому, приезжая на Валаам, люди зачастую заново открывают для себя этот напиток", - заключил собеседник агентства.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские - появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии.
В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
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