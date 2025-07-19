https://ria.ru/20250719/kniga-2030125441.html

Рой рассказал, что вдохновило его на создание повести из "Времени героев"

Рой рассказал, что вдохновило его на создание повести из "Времени героев" - РИА Новости, 19.07.2025

Рой рассказал, что вдохновило его на создание повести из "Времени героев"

Писатель Олег Рой рассказал в интервью РИА Новости, что прототипом учителя из его повести "Три Сашки", вошедшей в книгу "Время героев", стал его школьный... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:11:00+03:00

2025-07-19T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Писатель Олег Рой рассказал в интервью РИА Новости, что прототипом учителя из его повести "Три Сашки", вошедшей в книгу "Время героев", стал его школьный учитель истории. "Вы знаете, мой первый учитель истории был участником Великой Отечественной войны. Он был без ног. Пожалуй, то, как он нам преподавал, стало основой моей любви к Родине. Он нам всё время рассказывал историю, через свою призму. Вот он нам говорит: расскажу вам сегодня про Курскую дугу. И рассказывает свою историю, как в окопе его "утюжил" танк. Он всегда говорил "от себя" и эти рассказы потом побуждали меня прийти домой и начать изучать историю усерднее и читать больше... История, история, история. Это был собирательный образ отца-историка, идущий с моего детства, от моего учителя", - поделился воспоминаниями писатель. По его словам, сюжет повести о том, как отец ищет на фронте пропавшего сына, был и конкретной историей, и в то же время вобрал в себя много собирательных образов. Рой рассказал, что идея книги возникла у него вместе с поэтом, участником СВО Сергеем Лобановым. Они объединили 50 поэтических произведений Лобанова, посвященных СВО, и 26 коротких историй Роя. Позже их поддержала Студия военных художников имени М.Б. Грекова и предоставила картины художников СВО. Проект уже был презентован на Красной площади, в Уфе, в Иваново, прошла большая презентация в Москве в Доме Пашкова.

https://ria.ru/20250719/kniga-2030119474.html

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уфа, иваново, москва, олег рой, россия, культура