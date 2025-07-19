https://ria.ru/20250719/kniga-2030119474.html

Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО

Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО - РИА Новости, 19.07.2025

Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО

Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости сообщил, что работает над проектом "Выжженный июль" в соавторстве с героем России Максимом Бахаревым, потерявшим руки и РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:23:00+03:00

2025-07-19T10:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости сообщил, что работает над проектом "Выжженный июль" в соавторстве с героем России Максимом Бахаревым, потерявшим руки и ноги в ходе одного из боев в зоне СВО. "Я давно для себя решил, что сила - это когда ты делаешь что-то совместно с соратниками и друзьями. Так родилась идея проекта "Три друга - две книги". Одну книгу - "Время героев" - я издал с Сергеем Лобановым в издательстве "Эксмо", а теперь вместе с издательством "Вече" делаем большой проект "Выжженный июль" в соавторстве с героем России Максом Бахаревым", - рассказал он. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что у Бахарева нет ни рук, ни ног, его сила духа "просто запредельна". В проекте будет сто рассказов Бахарева - сто эпизодов СВО в его авторской аудиоверсии. Рой как редактор перевел ее в текст, однако в книге также будет QR-код, чтобы эти рассказы можно было послушать. Максим Бахарев - Герой России, пятикратный медалист чемпионатов мира по карате, двукратный чемпион мира, ветеран СВО, автор шести книг поэзии и прозы, лауреат Национальной литературной премии "Слово".

https://ria.ru/20250717/stepashin-2029804761.html

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россия, олег рой, эксмо, культура