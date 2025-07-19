Рейтинг@Mail.ru
Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:23 19.07.2025 (обновлено: 11:12 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/kniga-2030119474.html
Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО
Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО - РИА Новости, 19.07.2025
Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО
Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости сообщил, что работает над проектом "Выжженный июль" в соавторстве с героем России Максимом Бахаревым, потерявшим руки и РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:23:00+03:00
2025-07-19T11:12:00+03:00
россия
олег рой
эксмо
культура
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412727_0:47:3207:1851_1920x0_80_0_0_f77cbb9b32beccea98c2eaabb0ad59aa.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости сообщил, что работает над проектом "Выжженный июль" в соавторстве с героем России Максимом Бахаревым, потерявшим руки и ноги в ходе одного из боев в зоне СВО. "Я давно для себя решил, что сила - это когда ты делаешь что-то совместно с соратниками и друзьями. Так родилась идея проекта "Три друга - две книги". Одну книгу - "Время героев" - я издал с Сергеем Лобановым в издательстве "Эксмо", а теперь вместе с издательством "Вече" делаем большой проект "Выжженный июль" в соавторстве с героем России Максом Бахаревым", - рассказал он. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что у Бахарева нет ни рук, ни ног, его сила духа "просто запредельна". В проекте будет сто рассказов Бахарева - сто эпизодов СВО в его авторской аудиоверсии. Рой как редактор перевел ее в текст, однако в книге также будет QR-код, чтобы эти рассказы можно было послушать. Максим Бахарев - Герой России, пятикратный медалист чемпионатов мира по карате, двукратный чемпион мира, ветеран СВО, автор шести книг поэзии и прозы, лауреат Национальной литературной премии "Слово".
https://ria.ru/20250717/stepashin-2029804761.html
https://ria.ru/20250717/istoriya-2029597447.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412727_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_537f7f7eac9c6c250cd28d16b8e0f6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег рой, эксмо, культура
Россия, Олег Рой, Эксмо, Культура, Культура
Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО

Писатель Олег Рой выпустит книгу в соавторстве с героем СВО Максимом Бахаревым

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОлег Рой
Олег Рой - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Олег Рой . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости сообщил, что работает над проектом "Выжженный июль" в соавторстве с героем России Максимом Бахаревым, потерявшим руки и ноги в ходе одного из боев в зоне СВО.
"Я давно для себя решил, что сила - это когда ты делаешь что-то совместно с соратниками и друзьями. Так родилась идея проекта "Три друга - две книги". Одну книгу - "Время героев" - я издал с Сергеем Лобановым в издательстве "Эксмо", а теперь вместе с издательством "Вече" делаем большой проект "Выжженный июль" в соавторстве с героем России Максом Бахаревым", - рассказал он.
Степашин о решении Зеленского уничтожить все книги на русском языке - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Степашин рассказал о тайном указе Зеленского уничтожить книги на русском
17 июля, 20:47
Он подчеркнул, что, несмотря на то, что у Бахарева нет ни рук, ни ног, его сила духа "просто запредельна". В проекте будет сто рассказов Бахарева - сто эпизодов СВО в его авторской аудиоверсии. Рой как редактор перевел ее в текст, однако в книге также будет QR-код, чтобы эти рассказы можно было послушать.
Максим Бахарев - Герой России, пятикратный медалист чемпионатов мира по карате, двукратный чемпион мира, ветеран СВО, автор шести книг поэзии и прозы, лауреат Национальной литературной премии "Слово".
Новые учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников
17 июля, 02:55
 
КультураРоссияОлег РойЭксмоКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала