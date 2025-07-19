Китай начал строить в Тибете крупнейшую в мире ГЭС
Китай начал строить в Тибете крупнейшую в мире ГЭС стоимостью около $170 млрд
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Китай в субботу официально начал строительство гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе страны с общим объемом инвестиций около в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов), сообщается в заявлении на сайте Госсовета КНР.
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"Утром 19 июля в городе Ньингчи Тибетского автономного района состоялась церемония начала строительства гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Цян присутствовал на церемонии начала строительства и объявил об официальном запуске проекта", - говорится в заявлении на сайте Госсовета КНР.
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Отмечается, что проект будет состоять из пяти каскадных гидроэлектростанций "с общим объемом инвестиций в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов)". Вырабатываемая энергия в первую очередь будет поставляться для внешнего потребления, а также для удовлетворения местного спроса в самом Тибете.
Строительство гидроэнергетического проекта ведет компания China Yajiang Group, которая после его завершения будет ответственна и за эксплуатацию объекта.
Ранее китайские СМИ писали, что планируемая установленная мощность новой гидроэлектростанции составит 60 миллионов киловатт, а годовая выработка электроэнергии — около 300 миллиардов киловатт-часов, что почти в три раза превышает установленную мощность ГЭС "Санься".
Грандиозный проект еще до официального запуска строительства вызывал обеспокоенность Нью-Дели, так, в начале января официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия следит за планами Китая по строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе и призывает Пекин не ущемлять интересы как Нью-Дели, так и других государств при строительстве подобных объектов.
Река Ярлунг-Цангпо длиной 1,7 тысячи километров берет начало на леднике Джима Янгзонг около горы Кайлас на юго-западе Тибета и впадает на территории Индии сперва в реку Синг, а затем в Брахмапутру, после чего достигает территории Бангладеш.
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