Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили подробности о ликвидированном в Киеве полковнике СБУ - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 19.07.2025 (обновлено: 16:57 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/kiev-2030149820.html
СМИ сообщили подробности о ликвидированном в Киеве полковнике СБУ
СМИ сообщили подробности о ликвидированном в Киеве полковнике СБУ - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ сообщили подробности о ликвидированном в Киеве полковнике СБУ
Ликвидированный в Киеве полковник службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был связан с координатором подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:53:00+03:00
2025-07-19T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
луганская народная республика
алексей мозговой
юрий бутусов
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028333124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fe05f75c88773f590841b0b2e2c60e2.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ликвидированный в Киеве полковник службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был связан с координатором подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" Романом Червинским, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники в украинских разведслужбах. Полковник СБУ Иван Воронич был ликвидирован в Киеве 10 июля. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", Воронич с 2014 года участвовал в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий. Позже главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к ликвидации Воронича, убили на Украине при задержании. "Полковник (Воронич - ред.) использовал морские дроны против российского флота в Черном море... и был заместителем в подразделении Романа Червинского... "координатора" подрыва трубопровода "Северный поток", - говорится в публикации. По данным газеты, Воронич был также причастен к вторжению ВСУ в Курскую область и мог принимать участие в убийстве в 2015 году Алексея Мозгового, лидера батальона ополченцев "Призрак", включенного позднее в состав Народной милиции ЛНР. Осенью 2024 года издание Spiegel со ссылкой на собственное расследование взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждал, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Взвод "Призрак" основали в Донбассе в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. В 2015 году погиб первый лидер батальона Алексей Мозговой. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029988000.html
https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2030071211.html
россия
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве
Появилось видео с моментом убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Кадры с камер наблюдения расходятся в украинских пабликах.
2025-07-19T14:53
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028333124_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_58d3a686f5b8978578a0bd67b914fe41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, луганская народная республика, алексей мозговой, юрий бутусов, дмитрий песков, служба безопасности украины, страна.ua, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Алексей Мозговой, Юрий Бутусов, Дмитрий Песков, Служба безопасности Украины, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ сообщили подробности о ликвидированном в Киеве полковнике СБУ

Times: убитый полковник СБУ мог быть причастен к подрыву "Северных потоков"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ликвидированный в Киеве полковник службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был связан с координатором подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" Романом Червинским, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники в украинских разведслужбах.
Полковник СБУ Иван Воронич был ликвидирован в Киеве 10 июля. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", Воронич с 2014 года участвовал в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий. Позже главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к ликвидации Воронича, убили на Украине при задержании.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Эксперт назвал показушными санкции против неработающего "Северного потока"
18 июля, 15:40
"Полковник (Воронич - ред.) использовал морские дроны против российского флота в Черном море... и был заместителем в подразделении Романа Червинского... "координатора" подрыва трубопровода "Северный поток", - говорится в публикации.
По данным газеты, Воронич был также причастен к вторжению ВСУ в Курскую область и мог принимать участие в убийстве в 2015 году Алексея Мозгового, лидера батальона ополченцев "Призрак", включенного позднее в состав Народной милиции ЛНР.
Осенью 2024 года издание Spiegel со ссылкой на собственное расследование взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждал, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Взвод "Призрак" основали в Донбассе в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. В 2015 году погиб первый лидер батальона Алексей Мозговой. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В постпредстве России прокомментировали санкции против "Северных потоков"
18 июля, 21:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаАлексей МозговойЮрий БутусовДмитрий ПесковСлужба безопасности УкраиныСтрана.uaВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала