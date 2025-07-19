https://ria.ru/20250719/kiev-2030142514.html

В Киеве полиция составила протокол на девушку, избитую за поддержку России

В Киеве полиция составила протокол на девушку, избитую за поддержку России - РИА Новости, 19.07.2025

В Киеве полиция составила протокол на девушку, избитую за поддержку России

Пассажиры избили девушку в киевском метро за слова в поддержку России, после на нее составили административный протокол за "мелкое хулиганство", сообщила... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T13:53:00+03:00

2025-07-19T13:53:00+03:00

2025-07-19T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пассажиры избили девушку в киевском метро за слова в поддержку России, после на нее составили административный протокол за "мелкое хулиганство", сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в столице.Накануне местное издание "Страна.ua" рассказало, что на нее набросились за то, что она выкрикнула "Слава России". Мужчина ударил девушку несколько раз по лицу, а затем по ногам. Одни пассажиры предлагали выбросить ее из вагона и желали смерти, другие —пытались за нее заступиться, но бездействовали. "Полицейские привлекли к административной ответственности девушку, которая в столичном метро высказывалась в пользу (России. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении. Ей могут грозить штраф, общественные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток. В дальнейшем с девушкой "будут общаться сотрудники СБУ". О том, привлекли ли к ответственности пассажира, избившего девушку, а также тех, кто призывал к насилию, не уточняется.Украинский политолог Константин Бондаренко 8 апреля сообщал, что общество сильно фрагментировано. Среди разных групп населения усиливается взаимная неприязнь и растет социально-политическая напряженность. Он считает, что стране недалеко до гражданского конфликта.

https://ria.ru/20250719/sobor-2030129746.html

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россия, украина, киев, константин бондаренко, служба безопасности украины, в мире