https://ria.ru/20250719/kiev-2030142514.html
В Киеве полиция составила протокол на девушку, избитую за поддержку России
В Киеве полиция составила протокол на девушку, избитую за поддержку России - РИА Новости, 19.07.2025
В Киеве полиция составила протокол на девушку, избитую за поддержку России
Пассажиры избили девушку в киевском метро за слова в поддержку России, после на нее составили административный протокол за "мелкое хулиганство", сообщила... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:53:00+03:00
2025-07-19T13:53:00+03:00
2025-07-19T15:04:00+03:00
россия
украина
киев
константин бондаренко
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пассажиры избили девушку в киевском метро за слова в поддержку России, после на нее составили административный протокол за "мелкое хулиганство", сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в столице.Накануне местное издание "Страна.ua" рассказало, что на нее набросились за то, что она выкрикнула "Слава России". Мужчина ударил девушку несколько раз по лицу, а затем по ногам. Одни пассажиры предлагали выбросить ее из вагона и желали смерти, другие —пытались за нее заступиться, но бездействовали. "Полицейские привлекли к административной ответственности девушку, которая в столичном метро высказывалась в пользу (России. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении. Ей могут грозить штраф, общественные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток. В дальнейшем с девушкой "будут общаться сотрудники СБУ". О том, привлекли ли к ответственности пассажира, избившего девушку, а также тех, кто призывал к насилию, не уточняется.Украинский политолог Константин Бондаренко 8 апреля сообщал, что общество сильно фрагментировано. Среди разных групп населения усиливается взаимная неприязнь и растет социально-политическая напряженность. Он считает, что стране недалеко до гражданского конфликта.
https://ria.ru/20250719/sobor-2030129746.html
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030107394.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, константин бондаренко, служба безопасности украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Константин Бондаренко, Служба безопасности Украины, В мире
В Киеве полиция составила протокол на девушку, избитую за поддержку России
Полиция Киева составила протокол на девушку, избитую за слова в поддержку России