Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменении внешности девушки - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/jurist-2030091259.html
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменении внешности девушки
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменении внешности девушки - РИА Новости, 19.07.2025
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменении внешности девушки
Если внешность девушки существенно изменилась после пластических или косметологических процедур, то паспорт необходимо заменить, однако каждый случай... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:35:00+03:00
2025-07-19T02:35:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144922/63/1449226381_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_0390abe000e30ea66f123165b81832f2.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Если внешность девушки существенно изменилась после пластических или косметологических процедур, то паспорт необходимо заменить, однако каждый случай индивидуален, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова. "Если внешность девушки действительно существенно изменилась, то заменить паспорт необходимо", - рассказала юрист. Она подчеркнула, что на данный вопрос нельзя ответить однозначно, поскольку каждый случай индивидуален и относителен, необходимо учитывать, насколько девушка увеличила губы или как именно изменился нос после проведенной операции.
https://ria.ru/20250423/pasport-2012866279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144922/63/1449226381_106:0:1894:1341_1920x0_80_0_0_883a1b05faa07b5ec149c1491e31a62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменении внешности девушки

Юрист Стародубова: если внешность девушки изменилась, то паспорт нужно заменить

© Fotolia / Syda ProductionsПластическая хирургия
Пластическая хирургия - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Fotolia / Syda Productions
Пластическая хирургия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Если внешность девушки существенно изменилась после пластических или косметологических процедур, то паспорт необходимо заменить, однако каждый случай индивидуален, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова.
"Если внешность девушки действительно существенно изменилась, то заменить паспорт необходимо", - рассказала юрист.
Она подчеркнула, что на данный вопрос нельзя ответить однозначно, поскольку каждый случай индивидуален и относителен, необходимо учитывать, насколько девушка увеличила губы или как именно изменился нос после проведенной операции.
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Россиян предупредили что будет, если просрочить паспорт за границей
23 апреля, 02:52
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала