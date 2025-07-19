https://ria.ru/20250719/jurist-2030091259.html
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменении внешности девушки
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменении внешности девушки - РИА Новости, 19.07.2025
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменении внешности девушки
Если внешность девушки существенно изменилась после пластических или косметологических процедур, то паспорт необходимо заменить, однако каждый случай... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:35:00+03:00
2025-07-19T02:35:00+03:00
2025-07-19T02:35:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Если внешность девушки существенно изменилась после пластических или косметологических процедур, то паспорт необходимо заменить, однако каждый случай индивидуален, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова. "Если внешность девушки действительно существенно изменилась, то заменить паспорт необходимо", - рассказала юрист. Она подчеркнула, что на данный вопрос нельзя ответить однозначно, поскольку каждый случай индивидуален и относителен, необходимо учитывать, насколько девушка увеличила губы или как именно изменился нос после проведенной операции.
https://ria.ru/20250423/pasport-2012866279.html
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общество, россия
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменении внешности девушки
Юрист Стародубова: если внешность девушки изменилась, то паспорт нужно заменить
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Если внешность девушки существенно изменилась после пластических или косметологических процедур, то паспорт необходимо заменить, однако каждый случай индивидуален, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова.
"Если внешность девушки действительно существенно изменилась, то заменить паспорт необходимо", - рассказала юрист.
Она подчеркнула, что на данный вопрос нельзя ответить однозначно, поскольку каждый случай индивидуален и относителен, необходимо учитывать, насколько девушка увеличила губы или как именно изменился нос после проведенной операции.